Onlar TV'de üç isim yayına katılmayacak!

Gazeteciler Şule Aydın, Timur Soykan, Murat Ağırel, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu Halk TV'de Kayda Geçsin programından birlikte istifa ederek YouTube kanalında Onlar TV'de Onlar programını yapmaya başlamıştı.

Pazartesi akşamları yayınlanan programda bu akşam bir değişiklik yaşandı. Program ekibinden Şule Aydın, Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın yayınlanacak programda yer almayacağı öğrenildi.

Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu sosyal medyadan paylaştıkları videoda eksik olan program ekibinin neden yayında olmadıklarını açıklayacaklarını söylediler.

İki isim gündemi değerlendirerek dikkat çekici içerikler hazırladıklarını da duyurdular.