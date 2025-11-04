Halk ve çevre sağlığını korumak adına denetim faaliyetlerine devam eden Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, belirlenen bir adreste ruhsatsız zirai ilaç dolumu yapıldığını ve piyasaya sürüldüğünü belirledi.

Adrese giden ekipler, depo ve eklentilerinde çok büyük miktarda kimyasal madde, zirai ilaç ambalajları, dolum ve kapama makineleri ele geçirdi. Piyasadan toplanmış çok sayıda boş zirai ilaç ambalajının yeniden doldurularak etiketlenip, kolilenerek piyasaya sürülmeye hazırlandığı tespit edilen denetimde, son tüketim tarihi geçmiş orijinal ürünlerin de olduğu belirlendi.

Ticari kaydı ve ruhsatı olmayan depodaki onlarca koli kimyasal ilaç imha edilmek üzere el konuldu.