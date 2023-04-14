14 Nisan 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Onlarca köpek boş arazide ölüme terk edildi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Kasımlı köyünde nereden getirildiği tespit edilemeyen köpekler, yol kenarına bırakılarak ölüme terk edildi.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 23:18
Takip Et

Onlarca köpek boş arazide ölüme terk edildi

Onlarca köpek boş arazide ölüme terk edildi
+
Aa
-

Sabah saatlerinde bir vatandaş, ilçe dışından gelen belirsiz kişiler tarafından yola bırakılan yaklaşık 40 köpeği fark etti. Bölgede besin kaynağı olmadığından dolayı bazı hayvanlar can çekişirken, vatandaş "40 civarında köpek atılmış ve ölüme terk edilmiş. Bu hayvanlar barınak köpekleri olup, muhtemelen ilçe dışından getirilmişlerdir. Hayvanların yiyecek ve içecek ihtiyacı karşılanamadığı için hayatta kalmaları mümkün değildir. Çevrede yaşayan kimse yok ve yerleşim yerine uzak." dedi.

Konuyla ilgili olarak Alaplı Belediyesi tarafından bir açıklama yapıldı. Belediye, köpekleri bıraktığı iddialarının doğru olmadığını belirtti ve bölgedeki tüm hayvanlara sahip çıktıklarını söyledi.

Sokak köpeklerini toplayarak barınağa götürdüklerini ancak her geçen gün sayılarının arttığını ve çevre illerden, ilçelerden ve köylerden getirilen köpeklerin şehre bırakıldığını belirtti. Bazı köpeklerde kulak küpeleri gözlenirken, diğerlerinin ise sahipleri tarafından sokağa terk edildiği tahmin ediliyor.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Uçuşa geçen altın için flaş uyarı. İslam Memiş altının yeni rotasını tarih vererek çizdi
1
﻿Uçuşa geçen altın için flaş uyarı. İslam Memiş altının yeni rotasını tarih vererek çizdi
﻿Uçuşa geçen altın için flaş uyarı. İslam Memiş altının yeni rotasını tarih vererek çizdi
﻿Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki
2
﻿Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki
﻿Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki
﻿Bayram öncesi araç fiyatlarına büyük zam. Yetkili isim ikinci eldeki büyük tuzağı açıkladı 
3
﻿Bayram öncesi araç fiyatlarına büyük zam. Yetkili isim ikinci eldeki büyük tuzağı açıkladı 
﻿Bayram öncesi araç fiyatlarına büyük zam. Yetkili isim ikinci eldeki büyük tuzağı açıkladı 
﻿Ünlü oyuncu İsrail ajanı çıktı
4
﻿Ünlü oyuncu İsrail ajanı çıktı
﻿Ünlü oyuncu İsrail ajanı çıktı
﻿YSK seçime 1 ay kala uyardı: Bu oylar geçersiz sayılacak
5
﻿YSK seçime 1 ay kala uyardı: Bu oylar geçersiz sayılacak
﻿YSK seçime 1 ay kala uyardı: Bu oylar geçersiz sayılacak
﻿Meteoroloji'den kar uyarısı: Hafta sonu için plan yapmadan önce dikkat
6
﻿Meteoroloji'den kar uyarısı: Hafta sonu için plan yapmadan önce dikkat
﻿Meteoroloji'den kar uyarısı: Hafta sonu için plan yapmadan önce dikkat
﻿Belediye başkanı gece kulübünde pantolonunu indirip çıplak dans etti
7
﻿Belediye başkanı gece kulübünde pantolonunu indirip çıplak dans etti
﻿Belediye başkanı gece kulübünde pantolonunu indirip çıplak dans etti
﻿Onlarca köpek boş arazide ölüme terk edildi
﻿Onlarca köpek boş arazide ölüme terk edildi
﻿Onlarca köpek boş arazide ölüme terk edildi
﻿Galatasaray'dan maç sonu Fenerbahçe'ye gönderme: Fener Ağlama
﻿Galatasaray'dan maç sonu Fenerbahçe'ye gönderme: Fener Ağlama
﻿Galatasaray'dan maç sonu Fenerbahçe'ye gönderme: Fener Ağlama
﻿Ankara'da 45 günlük cesete ait kafatası ve kemikler bulundu
﻿Ankara'da 45 günlük cesete ait kafatası ve kemikler bulundu
﻿Ankara'da 45 günlük cesete ait kafatası ve kemikler bulundu
﻿Demans hastalığı ile mücadele eden ünlü sanatçı yaşadıklarını anlattı
﻿Demans hastalığı ile mücadele eden ünlü sanatçı yaşadıklarını anlattı
﻿Demans hastalığı ile mücadele eden ünlü sanatçı yaşadıklarını anlattı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.