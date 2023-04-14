﻿Onlarca köpek boş arazide ölüme terk edildi

Sabah saatlerinde bir vatandaş, ilçe dışından gelen belirsiz kişiler tarafından yola bırakılan yaklaşık 40 köpeği fark etti. Bölgede besin kaynağı olmadığından dolayı bazı hayvanlar can çekişirken, vatandaş "40 civarında köpek atılmış ve ölüme terk edilmiş. Bu hayvanlar barınak köpekleri olup, muhtemelen ilçe dışından getirilmişlerdir. Hayvanların yiyecek ve içecek ihtiyacı karşılanamadığı için hayatta kalmaları mümkün değildir. Çevrede yaşayan kimse yok ve yerleşim yerine uzak." dedi.

Konuyla ilgili olarak Alaplı Belediyesi tarafından bir açıklama yapıldı. Belediye, köpekleri bıraktığı iddialarının doğru olmadığını belirtti ve bölgedeki tüm hayvanlara sahip çıktıklarını söyledi.

Sokak köpeklerini toplayarak barınağa götürdüklerini ancak her geçen gün sayılarının arttığını ve çevre illerden, ilçelerden ve köylerden getirilen köpeklerin şehre bırakıldığını belirtti. Bazı köpeklerde kulak küpeleri gözlenirken, diğerlerinin ise sahipleri tarafından sokağa terk edildiği tahmin ediliyor.