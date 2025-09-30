Onlarca sosyal medya hesabına erişim engellendi: Nedeni kumara teşvik

Kaynak: DHA
Ticaret Bakanlığı, 30 sosyal medya hesabına erişim engeli kararı aldı. Söz konusu yasağın nedeninin hesaplarda kumar ve yasadışı bahis konusunda tanıtımlara verilmesi olduğu açıklandı.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, yasa dışı bahis ve kumar tanıtımlarına yer verildiği gerekçesiyle 30 YouTube ve sosyal medya hesabıyla ilgili erişim engeli kararı aldı.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu incelemesinde; bazı YouTube ve sosyal medya hesaplarında kullanıcılar tarafından yasa dışı bahis ve kumar tanıtımlarına yer verildiği tespit edildi. Söz konusu tanıtımların tüketicileri canlı bahse katılmaya teşvik eden ve kumar oynamaya özendiren nitelikte olduğu belirlendi.

Kurul, söz konusu reklamların Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a aykırı olduğu tespiti ile 30 YouTube ve sosyal medya hesabıyla ilgili erişim engeli kararı verdi. Aykırılığa ilişkin içeriklerin çıkarılmaması halinde söz konusu hesapların kapatılacağı belirtildi.

