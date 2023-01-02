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Sabiha Gökçen'de gergin anlar: Kadın çalışanların üstüne yürüdüler

İstanbul'da beklenen yoğun sis sebebiyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcularla çalışanlar arasında gergin anlar yaşandı.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 22:39
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Onlarca uçuş iptal edildi. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gergin anlar

Sabiha Gökçen'de gergin anlar: Kadın çalışanların üstüne yürüdüler
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Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların dikkate alınması sonucunda Pegasus ve Anadolujet'in bazı uçuşları iptal edilmeye başlandı. Meteorolojik Acil Durum Komitesinin uyarısı üzerine yapılan bu iptaller açıklanmaya başlandı. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yolcular rötar ve iptallere tepki göstermeye başladı. Yolcular İle Çalışanlar Arasında Ortam Gerildi

ANADOLUJET 48 UÇUŞU İPTAL ETTİ

Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM), Anadolujet'in Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 48 uçuşunu iptal etti. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada düşük görüş şartlarının Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki operasyonları olumsuz etkilediği, bu nedenle 3 Ocak Salı günü planlanan bazı uçuşların iptal edildiği belirtildi.

PEGASUS'TA DA UÇUŞ İPTALLERİ VAR

Öte yandan Pegasus Havayolları da, yarın gerçekleştireceği Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı 6 seferini iptal etti. Hava şartlarına bağlı olarak uçuş iptallerinin artması bekleniyor.

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