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  • Onlarda oynanan futbol buysa bizdeki ne. Hakem 10 kez bile düdük çalmadı, maçı kesmedi. İlk yarı 5 gol oldu

Onlarda oynanan futbol buysa bizdeki ne. Hakem 10 kez bile düdük çalmadı, maçı kesmedi. İlk yarı 5 gol oldu

Almanya Bundesliga'da dün gece Borussia Dortmund ile Borussia Mönchengladbach mücadele etti.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 11:09
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Onlarda oynanan futbol buysa bizdeki ne. İlk yarı 5 gol oldu. Hakem 10 kez bile düdük çalmadı, maçı kesmedi

Onlarda oynanan futbol buysa bizdeki ne. Hakem 10 kez bile düdük çalmadı, maçı kesmedi. İlk yarı 5 gol oldu
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Bundesliga'nın 15. hafta açılışında Borussia Mönchengladbach, sahasında Borussia Dortmund'u konuk etti. Borussia-Park'ta oynanan maçı Borussia Mönchengladbach 4-2 kazandı ve haftayı galibiyetle açan taraf oldu.

İLK YARIDA 5 GOL 
4. dakikada Hofmann ile öne geçen ev sahibi ekibe karşılık olarak Dortmund, Brandt ile 19'da beraberliği yakaladı. 26. dakikaya gelindiğinde Bensebaini Borussia Mönchengladbach'ı bir kez daha öne geçirdi. 30'da Thuram farkı ikiye çıkardı. 32'de Schlotterbeck'in golüyle ilk yarı 3-2 sona erdi.

İkinci yarıya 46. dakikada Kone'nin golüyle başlayan Monchengladbach skoru korumayı başardı ve sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Maç sonrası bir futbolsever twitter hesabından paylaşım yaptı.

NEDEN TÜRKİYE'DE BÖYLE FUTBOL OYNANAMIYOR?
Yapılan paylaşımda; ''Bundesliga Maçı, ilk yarı 5 gol oldu. Hakem 10 kez bile düdük üfleyip de maçı kesmedi.. ve sadece 1dk uzatma verildi.
Neden Türkiye de böyle futbol oynanamıyor? Hakemler neden ishal olmuş g.t gibi habire üfleyip duruyor? 
@TFF_Org @superlig @beINSPORTS_TR yetti artık!'' ifadelerine yer verildi.

 

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Muhalif İmam
12.11.2022 11:12
Türkiyede tekmeler havada uçuşuyor bunada Türk futbolu deniyor Alman hakem Türkiyede maç yönetsetakımlar 8 'er kişi maçı anca tamamlar maçlardada 8-10 golden aşağı olmaz  
 
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