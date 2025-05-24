Online alışverişte yeni dönem: Bakanlık açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Online alışverişte yeni dönem: Bakanlık açıkladı

Ticaret Bakanlığı tarafından Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikler kapsamında online alışverişlerde iade kargo ücretleri tüketiciden değil, satıcıdan tahsil edilecek. Öte yandan cep telefonu, tablet ve akıllı saat gibi elektronik ürünlerde cayma hakkı kullanılabilecek.

Ticaret Bakanlığı’nın sosyal medya platformu X üzerinden duyurduğuna göre; Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde yapıldı. Daha önce 2026'da yürürlüğe girmesi planlanan bazı düzenlemelerin, 4 Eylül 2024'te yapılan 28. Tüketici Konseyi'ndeki değerlendirmeler sonrasında revize edilmesine karar verildi. Yapılan değişikliklerle tüketici haklarının güçlendirilmesi ve e-ticarette daha güvenli bir alışveriş ortamı sağlanması amaçlanıyor.

KARGO ÜCRETİ ARTIK SATICIYA AİT

Yeni düzenleme kapsamında mesafeli satış sözleşmelerinde tüketicinin cayma hakkını kullanması durumunda ürünün iadesine ilişkin kargo ücreti tüketiciye masraf olmayacak. Bu ücret satıcı ya da sağlayıcı tarafından karşılanacak


ELEKTRONİK ÜRÜNLERDE CAYMA HAKKI


İstisna kapsamına alınması planlanan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayar gibi ürünler için de tüketici tarafından cayma hakkını kullanabilecek. Tüketiciler özellikle pahalı elektronik ürünler için de internetten alışveriş yaparken koruma altına alınmış olacaklar.

ARABULUCU ŞARTI

Bununla birlikte 2026 yılında yürürlüğe girecek başka bir düzenlemeyle, mesafeli sözleşmelerde tüketiciye ön bilgilendirme formu aracılığıyla dava açmadan önce arabulucuya başvurma şartı hakkında bilgi verilmesi zorunlu hale getirilecek.

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