Online PR Servisi B2Press markalar için 2025’in stratejisini açıkladı: Basın bülteni gönderimi

İş dünyası için hem yeni başlangıçların planlandığı hem de değerlendirmelerin gerçekleştirildiği bir dönem olan yılın son çeyreği hızla sürerken işletmeler, 2025 için başarıyı garanti eden reklam ve pazarlama reçetelerinin gizli malzemesini arıyor. İsviçre merkezli küresel halkla ilişkiler derneği Global Alliance for Public Relations and Communication Management, yayımladığı analizle iletişim çalışmalarında sürdürülebilir başarıyı ve tutarlılığı sağlamak için ilgi çekici anlatılar oluşturmanın ve içerikler yazmanın önemine dikkat çekiyor. Doğru mesajın doğru zamanda ve doğru kitleye ulaşmasının markalar için çok önemli olduğunu vurguluyor. Bu noktada 2025 için PR çalışmalarının vazgeçilmezi haline gelen basın bülteni gönderimlerinin, işletmelerin seslerini daha geniş kitlelere duyurmasında güçlü bir araca dönüşüyor. Bunun perde arkasında, şirketlerin giderek yaygınlaşan dijital ortamda adeta bir vitrine ihtiyaç duyması ve bu vitrinin 7/24 açık kalması bulunuyor.

Takvimler yıl sonuna doğru işaret ederken, Early State Marketing’in iş dünyasında PR projelerini mercek altına aldığı araştırması, gelişmelerini dünyanın dört bir yanına duyurmak isteyen her 4 işletmeden birinin her yıl 10'dan fazla basın bülteni yayımladığını gösteriyor. Rekabetin hızla arttığı günümüzde etkili bir iletişim stratejisinin anahtarı olan basın bültenlerinin markaların sadece ürün veya hizmetlerini tanıtmakla kalmadığını, aynı zamanda sektördeki konumlarını belirlediğine dikkat çeken Online PR Servisi B2Press Kurucu Ortağı Ediz Tokabaş ise basın bülteninin markalara katkısını Yeniçağ okurları için açıklarken, son dönemde popülerleşen bu dinamiğin parametrelerine de ışık tutuyor.

“MARKALAR, BASIN BÜLTENİ GÖNDERİMİ İLE DAHA GENİŞ KİTLELERE ULAŞABİLİYOR”

Doğru hazırlanmış ve etkili bir şekilde dağıtılmış bir bülteninin markalara birçok faydası bulunduğunu söyleyen Ediz Tokabaş, “Küresel ekonominin tıpkı bir rüzgar gülü gibi döndüğü, tüketici alışkanlıklarının teknolojiyle şekillendiği, şirketlerin direnç ve esnekliğini bir arada kullanma yeteneklerinin mutlak hale geldiği günümüzde, sürdürülebilir başarı ve büyümenin anahtarı geniş kitlelere doğrudan seslenmenin mikrofonu basın bültenleri oldu. Çünkü tüketiciler sadece ürün ve hizmetlerle değil, marka hikayeleriyle de yakından ilgileniyor. Basın bültenleri ise bu noktada markaların hem iş ortakları hem de topluluklarıyla şeffaf bir şekilde iletişim kurmalarını sağlayan en etkili yol olarak öne çıkıyor. Öyle ki Reuters Enstitüsü’nün raporu, internet kullanıcılarının gündemi takip ederken en büyük ihtiyacının bilgi olduğunu ve %72’sinin güncel gelişmelerden haberdar olmak istediğini ortaya koyuyor. %47’si de haberlerin başka bağlantılar kurmalarını teşvik etmesini beklerken, biz de markaların geniş kitlelerle basın bülteni aracılığıyla iletişime geçmelerini sağlıyor, okurlar ve dış dünya arasındaki boşluğu kapatıyoruz” dedi.

TÜRK OKURLARIN DA GÖZÜ “ONLİNE HABERLERDE”

Türkiye’de de benzer bir tablo göründüğüne dikkat çeken Online PR Servisi B2Press’in paylaştığı istatistiklerden hareketle, okurların %70’i haberleri online mecralardan takip ediyor. Bu eğilimin izlerini süren markalar da iletişim ve pazarlama bütçelerinin büyük bir kısmını basın bültenlerine ayırarak geleceklerine yatırım yapıyor. Örneğin basın bülteni yayımlayan markalar, 6 kat daha fazla etkileşim elde ediyor. Basın bültenlerinin kurumsal gelişmeleri paylaşmak için güçlü bir araç olduğunun altını çizen B2Press Kurucu Ortağı Ediz Tokabaş, basın bültenlerinin her ölçekten işletme için faydalarını sıralıyor.

Buna göre basın bültenlerinin işletmelere yararlarının birinci sırasında, marka bilinirliğini artırması yer alıyor. Özellikle B2Press gibi 50’yi aşkın ülkede, 25’ten fazla haber ajansıyla basın bülteni servis etme fırsatı yakalayan markalar, dünyanın dört bir yanındaki hedef kitlelerine kendilerini tanıtabiliyor. Deneyimli editörlerin kaleminden çıkan etkili basın bültenleri ile akılda kalıcığını artırıyor. Basın bülteni yayımlayan işletmelerin %68’inin görünürlüklerini artırdığını belirtmesi de, bu iletişim yönteminin somut faydalarını doğruluyor.

SEO UYUMLU BASIN BÜLTENLERİ, MARKALARIN ORGANİK TRAFİĞİNİ ARTIRIYOR

B2Press’ten edinilen bilgilere göre basın bültenleri, yalnızca hedef kitleyle iletişimi artırmakla kalmıyor, aynı zamanda dijitaldeki görünürlüğünü yükseltmelerinde de önemli bir araç görevi görüyor. Arama motoru optimizasyonu (SEO) parametrelerinin de dikkate alınarak yazıldığı basın bültenleri, markanın web sitesinin arama motorlarında daha üst sıralarda konumlanmasının önünü açıyor. Anahtar kelimelerin özenle kullanılarak kaleme alındığı basın bültenleri, dijital ortamdaki çalışmaların etkinliğini artırırken organik trafik oranını da optimize ediyor. Düzenli olarak yayımlanan basın bültenleri ise arama motorlarında marka adının daha sık görünerek bültenlerin bir kaynak olarak algılanmasını sağlıyor. Bununla birlikte basın bültenlerinin markalara faydaları, sayısal verilerin de ötesine geçebiliyor.

Örneğin dünya genelindeki trendleri, araştırmaları, gelişmeleri ve öngörüleri takip eden profesyoneller tarafından yazılan basın bültenleri, markaların faaliyet gösterdikleri alanda söz sahibi olmasını sağlıyor. Mevcut ya da potansiyel müşteriler nezdinde güçlü bir otorite figürü olmasına olanak tanırken, kuvvetli bir bağ kurulması için teşvik ediyor. Bu metrikler, markaların hem tüketiciler hem de iş ortakları ve sektör profesyonelleri açısından en önemli unsur olan güvenin doğru ve sağlam adımlarla inşa edilmesini mümkün kılıyor. Ancak, sıkı bir güvenli alan yaratılması için basın bültenlerini etkin bir şekilde kullanmak da kritik bir rol oynuyor.

MARKALAR, BASIN BÜLTENLERİ İLE AKSİYON ALMA BECERİLERİNİ SERGİLEYEBİLİYOR

Online PR Servisi B2Press’in Kurucu Ortağı Ediz Tokabaş’ın aktardığına göre, basın bülteni dağıtımında hızlı manevralar yapabilme yetkinliği, kriz dönemleri için de hayati bir önem taşıyor. Küçük, orta ya da büyük fark etmeksizin her ölçek ve sektörden şirketler, proaktif tutum sergilemeleri gereken durumlarda basın bültenleri sayesinde, geleceğe yönelik plan, strateji ve hedeflerini paylaşırken yanlış bilgilerin de önüne geçebiliyor. Olası krizleri engelleyebiliyor ve aksiyon alma becerilerini ortaya koyabiliyor. Bu da basın bültenlerinin etkili iletişim araçlarından biri haline gelmesini tetikliyor. Öyle ki basın bültenleri, kriz yönetimi gibi hızlı ve doğru bir şekilde bilgi vermenin kritik olduğu zaman aralıklarında, kontrol mekanizmasının güvenirliğini ve şeffaflık ilkesinin benimsendiğini gösteriyor.

Kontrol mekanizmasının sarsıldığı kriz anlarında, doğru bir iletişim stratejisi izlemek ve risklerin önüne geçebilecek adımlar atmak, çözüm odaklı bir yaklaşımın uygulanabildiğini kanıtlıyor. Bu tutuma basın bültenleri ile tanıklık eden hedef kitle, markaların değer esaslarına inancını pekiştirirken aynı zamanda, uzun vadede sadakat duygusunun beslemeye başlıyor.

GELENEKSEL PR ÇALIŞMALARININ YÜKSEK MALIYETLERINI ORTADAN KALDIRIYOR

Dijital reklam ve pazarlama çalışmaları, markaların hedef kitlelerine ulaşabilmeleri için kullandığı en etkili yöntemlerden biri olarak öne çıkarken; bu topluluklara özel hazırlanan basın bültenleri, PR projelerine katma değer kazandırırken, olumsuz unsurların da avantaja dönüştürülmesine kapı aralıyor. Örneğin, yüksek gider kalemlerine neden olan reklam çalışmalarının daha düşük maliyetlerle bir alternatifini sunuyor. Markalar ürün ya da hizmetlerin tanıtılması, kendilerine dair farkındalığın artması ve online görünürlük kazanılması için farklı bütçeler oluşturacağı pazarlama kampanyaları yerine, basın bülteni dağıtımıyla dikkatleri üzerine çekebiliyor.

Geleneksel PR çalışmalarının yüksek maliyetlerini ortadan kaldıran basın bültenleri, markaların bütçe dostu bir içerik ile geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor. Basın bülteni aracılığıyla PR çalışmalarının finansal kaynaklarını daha etkin değerlendirebilen markalar, bu sayede bütçelerini de daha verimli kullanabiliyor. Öte yandan, reklam ve pazarlama stratejilerinin etkisini daha kolay bir şekilde ölçebilirken, bir sonraki hesaplarını da veriye dayalı şekilde gerçekleştirebiliyor.

İŞ DÜNYASINDA BAYRAĞI TAŞIMANIN SIRRI: BASIN BÜLTENİ GÖNDERİMİ

Basın bültenlerinin markalara faydalarının diğer ucunda rekabetçi bakış açısı da yer alıyor. Sadece pazar payı ve büyüme oranlarıyla değil, aynı zamanda müşteri memnuniyeti, çalışan bağlılığı, sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk gibi pek çok faktörle de değerlendirilebilen basın bültenleri, farklı projelerin duyurulmasıyla rekabet avantajı da kazandırıyor. Dinamikleri sürekli değişen pazar koşullarına uyum sağlamanın da ötesinde, uzun vadede sektörel üstünlük elde edilmesine olanak tanıyor. Basın bülteni gönderimi yapan markanın sektöre yön veren, standartları belirleyen, yeni deneyim ya da fikirlerin öncüsü olan lider şeklinde konumlanmasının önünü açıyor. Bu sayede hem şirketin büyümesine katkıda bulunurken aynı zamanda, sektörel inovasyonu da tetikliyor. Yeni bir kültürün oluşumunu teşvik ediyor ve belki de küresel pazarlara yön verecek trendlere zemin hazırlıyor. Çevik ve güçlü bir marka kimliği oluşturulmasını için dinamik bir atmosfer yaratıyor.

BASIN BÜLTENLERİ, YATIRIMCI İLİŞKİLERİNE YÖN VERİYOR

Artık markaların dijitaldeki yüzü olan basın bültenlerinin gazetecilere gönderilmesinin altında yatan tek sebep elbette tüketicilerle iletişime geçerek satışları artırmak ya da sektöre liderlik etmek de değil. Şirketin faaliyet alanı, büyüme stratejisini paylaşıldığı ve hatta bunları sayısal istatistiklerle desteklendiği basın bültenleri, markaların yatırımcı ilişkilerine de yön veriyor. Şirket hakkında farkındalık yaratarak değerini yansıtmaya, yeni yatırımcıların ilgisini toplamaya ve ortaklıkları güçlendirmeye yardımcı oluyor. Bu gelişmelerin en büyük parçası olan çalışanların da performansların sonucunda elde ettikleri başarıya medya dünyasında tanıklık etmesi, motivasyon kaynağı olarak verimliliği üst seviyeye çıkarıyor. Ancak, markaların tüm bu faydalara ulaşması basın bülteninin gazetecilere gönderilmesiyle mümkün olmuyor. Etkili bir basın bülteni gönderimi gerçekleştirmek, basın bülteni çalışmalarının mihenk taşını oluşturuyor. Çünkü araştırmalar da gösteriyor ki basın bülteni servis ederken doğru gazetecilere ulaşmak, işletmelerin %42'si için en büyük zorluk olarak kabul ediliyor.

Basın bülteni gönderiminde haber ajansları ve 300 binden fazla gazetecinin bulunduğu medya veri tabanlarını kullanan B2Press de basın bülteni dağıtımının profesyonelce planlanması gereken bir iş kalemi olduğunun altını çiziyor. Bu doğrultuda doğru gazeteci kitlesine ulaştırılan basın bültenleri, haber olma olasılığını artırırken, markaların hem ilgili yayın organlarında yer bulmasını hem de ilgili kitlelere ulaşmasını sağlıyor.

MARKALAR, B2PRESS İLE DÜNYA ÇAPINDA HABER OLUYOR

Basın bülteni dağıtımı hizmetini kullandığın kadar öde modeliyle sunan Online PR Servisi B2Press, basın bültenlerinden en efektif faydaların elde edilmesi için de çeşitli parametrelerin göz önünde bulundurulması gerekiyor. Örneğin, basın bülteni dağıtımında haber değeri içeren kaliteli bir içerik hazırlanması önemli bir adımı oluştururken, reklam dilinden uzak bir yazı dilinden kaçınılması vurgulanıyor. Hedef kitleyle uyumlu bir şekilde yazılan basın bültenlerinin yayın politikaları ve toplumsal hassasiyetlerle ters düşmemesi önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. Markalar ve gazeteciler arasındaki bu güven köprüsünü güçlü içerikler ve medya işbirlikleri ile kuran B2Press de hem yurt içi hem de yurt dışını kapsayan basın bülteni gönderimi hizmetini markalar için kolaylaştırıyor.

Online PR Servisi B2Press, markaların 24 farklı dilde hedef kitlesine ulaşmasını mümkün kılarken; doğru bir basın gönderimi stratejisi ile online PR çalışmalarının etkinliğini en üst seviyeye çıkarıyor. şirketlerden girişimlere, KOBİ’lerden kişi ve STK’lara kadar hedef kitlesine ulaşmak isteyen herkes için hizmet veriyor. Bununla da sınırlı kalmıyor, basın bülteni çalışmalarının medya takibini gerçekleştirerek haber yansımalarının dökümünü hazırlıyor, veri odaklı somut argümanlarla analizini sunuyor. Halkla ilişkilerin temel araçlarından biri olan basın bültenleri ile marka ve gazeteciler arasında köprü kuruyor, markaların tanınırlığını artırıyor, okurların marka hakkında bir imaj kazanmasını sağlıyor.