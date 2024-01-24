Online PR Servisi, Türk basınının aralıktaki en’lerini açıkladı

Dünya yüzünü dijitale döndüğünden beri hayatımızda birçok şey değişirken, kamuoyunu haberlerle buluşturan basın, son yıllarda bu değişimi daha çok hissetmeye başladı. Pek çok matbu yayın, ağırlığını online kanallara verirken, üretkenlikleriyle kimileri geride kaldı, kimileri ise öne çıkarak okurların habere ulaşmak için ilk tercih ettikleri arasında konumlandı. Global çapta süregelen bu trendi takip eden Türkiye’deki basın sektörü de benzer bir tabloya imza attı.

Online PR Servisi B2Press, 1-7 Aralık 2023 tarihlerinde basılı ve online yayınlardan bir seçkiyi analiz ederek, haber sayısı bakımından Türk basınının en üretkenlerini belirledi. Türkiye’de yayın yapan 15 haber sitesini, basılı tarafta da 6 yayını takip eden B2Press’in hazırladığı “Medya Analizi: Basılı - Online Karşılaştırması (Aralık 2023)” isimli raporu, online mecraların basılı yayınların çoğunu tahtından ettiği bugünlerde, medya sektörünün mevcut tablosunu rakamlarla özetliyor.

Gazeteler hafta içinde daha çok haber yayımladı

B2Press, basılı tarafta Hürriyet, Milliyet, Posta, Sabah, Sözcü ve Yeni Şafak olmak üzere 6 yayını bir hafta süreyle mercek altına aldı. Online PR Servisi’nin bu doğrultuda paylaştığı verilere göre, ana gazetenin yanı sıra ekler de çıkararak okuyucuyla buluşan Hürriyet gazetesi, 1 haftada toplam 943, günde ortalama 135 haberle basılı yayınların ilk sırasında yer aldı. Herhangi bir ek yayımlamayan Sözcü gazetesi de 1 haftada toplam 713, günde ortalama 102 haberle basılı yayınların ikinci sırasında konumlandı. 1 haftada toplam 679 haber yayımlayan Yeni Şafak gazetesi ise günde ortalama 97 haberle, basılı yayınların 3. sırasına yerleşti.

Online yayınlardaki sıralamalar basılıdakinden farklı

DeepHaber aracılığıyla 15 haber sitesinin 1-7 Aralık 2023 tarihlerindeki haberlerini inceleyen Online PR Servisi B2Press’ten edinilen bilgilerden hareketle, sabah.com.tr hem 6.664 ile toplam haber sayısında, hem de hafta sonu yayımlanan haberler açısından ilk sırada yer aldı. milliyet.com.tr, 6.193 toplam haber sayısıyla 2. sıradan listeye girerken, hafta içi en çok haberi yayımlayarak ilk sıraya yerleşti, hafta sonu yaptığı haberlerle ise 3. oldu. Basılı gazetesinin yayın hayatı 2009’da sona eren Habertürk, haber sitesiyle en çok haber yapan online yayınlar listesine 3. sıradan merhaba dedi. Hafta sonu yaptığı haberlerle de 2. sıraya yerleşti. Basılı yayınlarda ilk sıradaki yerini koruyan Hürriyet gazetesi, haberturk.com'un katılımıyla listede 4. sırada kaldı. karar.com ve yeniakit.com.tr de ilk 5’e giren yayınlar arasında yer aldı.

En çok haber hafta sonunda yayımlanıyor

1-7 Aralık tarihlerindeki analize göre, Türk medya dünyasının en’lerine de ışık tutan Online PR Servisi B2Press, basılı yayınlarda 1 günde en çok kaç habere imza atıldığını da açıkladı. Hafta sonunda Hürriyet, sırasıyla 134 ve 130 haberle, 1 günde yapılan en yüksek toplam haber sayısına ulaştı. Üçüncü sırada 3 Aralık Pazar günü yayımladığı 127 haberle Milliyet yer alırken, onu 125 haberle Yeni Şafak ve 118 haberle Sözcü izledi.

Basın bültenleri %5,9’luk pay aldı

Hafta içinde yayımlanan haber sayılarına göre 1 Aralık Cuma günü 111 haberle Milliyet gazetesi ilk sırada yer aldı. Onu aynı gün yayımladığı 102 haberle Sözcü izledi. Posta ve Yeni Şafak 6 ve 7 Aralık’ta yayımladıkları 101 haberle 3. sırayı paylaştı. Onları Hürriyet ve Sabah takip etti.

Online tarafta ise toplamda ve hafta sonunda en çok haber yapan sabah.com.tr oldu. Haber sitesi 1 haftada 6.664, günde ortalama 952, saatte 40 ve 1,5 dakikada 1 habere imza attı. Hafta içinde ise milliyet.com.tr zirveye yerleşti. Haber sitesi, 1 haftada 5.427, günde ortalama 775, saatte 32 ve yaklaşık 2 dakikada 1 haber yayımladı.