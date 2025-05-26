Onlyfans satılıyor

Londra merkezli Fenix International tarafından işletilen yetişkinlere özel dijital içerik platformu OnlyFans, 8 milyar dolar karşılığında el değiştirebilir. Reuters’ın haberine göre, ABD’li yatırım şirketi Forest Road Company liderliğinde bir yatırımcı grubu, platformun satın alımı için Fenix ile görüşmeler yürütüyor. Medya ve yenilenebilir enerji alanlarında faaliyet gösteren Los Angeles merkezli Forest Road, bu hamleyle dijital eğlence pazarında söz sahibi olmayı hedefliyor.

2022 yılında da benzer görüşmelere katılan Forest Road yönetimi, platformun halka arzı seçeneğini de gündemine almıştı. Şirket, bu kez satın alım sonrası bir borsa hamlesi üzerinde duruyor. Ancak sürecin nasıl sonuçlanacağı belirsizliğini koruyor.

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PANDEMİYLE YÜKSELİŞE GEÇTİ

2016’da kurulan OnlyFans, esas popülaritesini 2020’deki pandemi döneminde kazandı. Kullanıcıların abonelik karşılığında çoğunlukla erotik içerikler sunduğu platform, Cardi B ve Aaron Carter gibi ünlü isimlere de ev sahipliği yaptı. 2020’de 375 milyon dolar gelir elde eden OnlyFans, 2023’te bu rakamı 6,6 milyar dolara çıkardı.

Paderborn Üniversitesi’nden bilim insanı Madita Oemig, OnlyFans’ın kadınlar ve LGBTİ+ bireyler için kendi bedenleri üzerinde kontrol sağladığını ve platformun dijital bir özgürlük alanı sunduğunu savunsa da bunun "insan bedenine yapılan büyük bir saygısızlık", "dijital ahlaksızlık" olduğunu savunanların sayısı da bir hayli fazla.

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ELEŞTİRİLER BÜYÜYOR

Platformun karanlık yüzü de var. Uluslararası araştırmalarda, OnlyFans üzerinden yapılan cinsel istismar vakaları gündeme geliyor. Farklı içerik üreticilerinin kendi ödeme duvarlarını kurabilmesi, soruşturmalarda ciddi zorluklara yol açıyor. Platform, 2022’de 347, 2021’de ise 310 şüpheli içeriği bildirdiğini açıkladı. Bu rakamların doğrulanması ise oldukça güç hatta neredeyse imkansız.

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İsveç’te kabul edilen yeni yasa, uzaktan yapılan cinsel hizmetlerin ücretlendirilmesini yasakladı ve bu durum, OnlyFans’ı doğrudan etkiliyor. Tüm bu gelişmeler, platformun geleceğiyle ilgili soru işaretlerini artırıyor.