OnlyFans temettü ödeme rekorunu kırdı: Satış iddiaları gündemde

Abonelik tabanlı yetişkin içerik platformu OnlyFans, 2024 mali yılında toplam 701 milyon dolar temettü ödeyerek dikkat çekti. Bu ödemelerin tamamı, şirketin sahibi olan Ukrayna asıllı ABD’li girişimci Leonid Radvinsky’ye yapıldı. Radvinsky, önceki yıllarda aldığı ödemelerle birlikte platformdan 1 milyar doların üzerinde kazanç elde etmiş oldu.

Şirketin İngiltere merkezli ana firması Fenix International, 2023’te 472 milyon dolar olan temettü dağıtımını 2024’te 497 milyon dolara çıkardı. Ayrıca 2024 Aralık ayı ile 2025 Nisan ayı arasında beş ayrı dilimde toplam 204 milyon dolar daha ödendi.

GELİR VE KULLANICI SAYISINDA ARTIŞ

OnlyFans’ın mali tablolarına göre 2024 yılında gelirler 1,4 milyar dolara ulaştı. Bu rakam bir önceki yıla göre %9 artış anlamına geliyor. Vergi öncesi kâr ise %4 artarak 683,6 milyon dolar oldu.

Platformda içerik üreten 4,6 milyon hesap bulunuyor. Bu sayı bir yılda %13 artış gösterdi. Kullanıcı tarafında ise fan hesapları %24 büyüyerek 377,5 milyon kişiye ulaştı. Şirket, abonelerden toplamda 7,2 milyar dolar gelir elde etti.

OLASI SATIŞ GÖRÜŞMELERİ

Mayıs ayında çıkan haberlere göre, Fenix International şirketi, OnlyFans’ı satmak için görüşmelere başladı. Forest Road Company öncülüğündeki yatırımcı grubunun şirketi 8 milyar dolar değerlemeyle satın almayı değerlendirdiği iddia edildi.

CEO Keily Blair, platformun sadece yetişkin içerikle sınırlı kalmadığını, farklı alanlara da açıldığını vurguladı. Blair, “Yeni türlerde büyümemiz, OnlyFans’ın güçlü yapısını ve potansiyelini ortaya koyuyor” dedi.

KURULUŞUNDAN BUGÜNE

OnlyFans, 2016’da İngiliz girişimci Tim Stokely tarafından kuruldu. 2018’de ise daha önce yetişkin içerik sitelerinin sahibi olan Radvinsky tarafından satın alındı. Kısa sürede popülerleşen platform, içerik üreticileriyle hayranları doğrudan buluşturarak geleneksel medya ve eğlence sektörlerine alternatif oluşturdu.

Bugün gelinen noktada, hem finansal büyüklüğü hem de küresel kullanıcı sayısıyla OnlyFans, teknoloji dünyasında en çok konuşulan platformlardan biri haline geldi.