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  • Meksikalı boksörden Messi'ye flaş tehdit ''Onu bulmamam için Tanrı'ya dua etmeli''

Meksikalı boksörden Messi'ye flaş tehdit ''Onu bulmamam için Tanrı'ya dua etmeli''

2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'in Meksika'yı 2-0 yendiği maç sonrası soyunma odasında Messi'nin Meksika formasını yere koyup sevinmesi dikkat çekti.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 14:37
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''Onu bulmamam için Tanrı'ya dua etmeli'' Meksikalı boksörden Messi'ye flaş tehdit

Meksikalı boksörden Messi'ye flaş tehdit ''Onu bulmamam için Tanrı'ya dua etmeli''
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2022 Katar Dünya Kupası C Grubu maçında Arjantin ile Meksika karşılaşmış ve Tangocular, Messi ve Enzo Fernandez'in attığı gollerle 2-0 kazanmıştı.

Karşılaşmanın ardından Otamendi'nin sosyal medyadan paylaştığı sevinç görüntüleri ise sosyal medyada büyük viral olmuştu.

Yerde duran Meksika forması ve formayı ayağıyla ittiren Messi'nin görüntüsü ise Meksikalıları oldukça kızdırdı.

Meksikalı boksör Canelo Alvarez sosyal medyadan bu kızgınlığını, "Messi'nin formamız ve bayrağımızla yeri temizlemesini gördünüz mü? Onu bulmamam için Tanrı'ya dua etse iyi olur. Ben nasıl Arjantin'e saygı duyuyorsam, o da Meksika'ya saygı duymalı" ifadeleri ile dile getirdi. 

İlk maçında Suudi Arabistan'a 2-1 mağlup olan ve ikinci maçında Meksika'yı 2-0 yenen Arjantin, grubun son maçında 30 Kasım Çarşamba günü Polonya ile karşılaşacak.

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