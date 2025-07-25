Onu daha önce hiç böyle görmediniz! Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba imaj değişikliğine gitti… Son hali olay oldu

Başrollerini Sinem Ünsal’la paylaşan Ozan Akbaba, dizinin sezon final olmasıyla birlikte yeni bir projeyle el sıkıştı. Yeni projesi için imaj tazeleyen Akbaba'nın son hali sevilmedi.

Uzak Şehir dizisiyle ile birlikte büyük bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu dizisi sezon finalindeyken yeni bir sinema filmiyle anlaşma sağladı.

İMAJ TAZELEDİ

Polat Yağcı imzalı “Postacı” adlı film ile yeniden seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Ozan Akbaba yeni projesi için imaj tazeledi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Ozan Akbaba'ya; 'Bu defa olmamış', 'Böyle olmamış', 'Pek yakışmamış' gibi yorumlar yapıldı.