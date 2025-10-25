Trabzonspor’un yıldız forveti Paul Onuachu, Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nda Eylül ayının en güzel golü ödülüne layık görüldü.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi Süper Lig hesabı üzerinden yapılan oylamada, Onuachu’nun 7. haftadaki Fatih Karagümrük karşılaşmasında attığı gol, ayın en iyi golü seçildi.
ÖDÜLÜNÜ MAÇ ÖNCESİ ALDI
Trabzonspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, İkas Eyüpspor maçı öncesi Nijeryalı futbolcuya ödülün takdim edildiği belirtildi.
Başarılı futbolcuya ödülünü Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Fikret Saral verdi.