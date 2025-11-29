Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor 1-0 geriden gelerek sahasında Konyaspor'u 3-1 mağlup etti.

GOL KRALLIĞINDA SHOMURODOV'U GEÇTİ

Karşılaşmada biri penaltıdan olmak üzere attığı 2 golle yıldızlaşan Paul Onuachu krallık yarışında Shomurodov'u geride bıraktı.

Gol krallığında yarışan iki yıldız oyuncu da haftaya 9'ar golle girerken Onuachu gol sayısını 11'e yükseltti.

Shomurodov ise Başakşehir'in Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ettiği maçta son dakikada ağları havalandırarak 10 gole ulaştı.

ONUACHU: 'KENDİM ATMIŞ GİBİ SEVİNİYIORUM'

Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Onuachu, "11 gol atmış olmak iyi hissettiriyor. Ama önemlisi kazanmak. Yavaş başladık maça biraz. Golü yedikten sonra uyandık. Takım iyi bir savaş gösterdi bugün. Golü yedikten sonra kendi oyunumuzu ortaya koyduk.Bu takım büyük işler başarabileceğini gösterdi. Takım adına çok mutluyum. Biz bir aile takımıyız. Birlikte oynadığım arkadaşlarım, onlar gol attığında kendim atmış kadar seviniyorum. Bütün takım iyi iş çıkarıyor." diyerek hislerini paylaştı.