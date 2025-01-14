Onuachu Süper Lig’e dönecek mi? Transfer görüşmeleri başladı

Kaynak: Haber Merkezi
Onuachu Süper Lig’e dönecek mi? Transfer görüşmeleri başladı

Trabzonspor’da geçen sezon oynadığı futbolla adından söz ettiren Onuachu’nun Süper Lig’e dönme ihtimali bulunuyor. Nijeryalı golcünün Beşiktaş’ın yoğun takibinde olduğu ve transfer görüşmelerinin başladığı öğrenildi.

Trabzonspor’da geçen sezon forma giyen Onuachu oynadığı futbolla iz bırakmıştı. Premier Lig ekiplerinden Southampton'dan kiralanan Nijeryalı golcü, bordo mavili forma ile 17 gol atarak taraftarların büyük sevgisini kazanmıştı. Trabzonspor yönetimi, golcü oyuncunun bonservisini almak istese de İngiliz ekibinin yüksek talebi nedeniyle transfer gerçekleşmedi.

SÜPER LİG’E DÖNECEK Mİ?

Gelen son haberlere göre golcü oyuncunun Süper Lig’e dönme ihtimali bulunuyor. Onuachu için devreye giren Beşiktaş’ın transfer görüşmelerine başladığı öğrenildi. Başkan Serdal Adalı’nın golcü oyuncuyu kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği belirtiliyor. Adalı’nın Onuachu’nun bonservisini almayı amaçladığı gelen haberler arasında yer alıyor.

Onuachu, bu sezon Southampton'da çıktığı 12 maçta kısıtlı süreler alırken gol katsısı veremedi.

Son Haberler
Su samuru balığı keyifle yerken görüntülendi
Su samuru balığı keyifle yerken görüntülendi
Volkan Demirel'den kriz masası
Volkan Demirel'den kriz masası
Derbi maçta ortalık birbirine girdi. Dirk Kuyt rakip taraftarlara isyan etti
Derbi maçta ortalık birbirine girdi. Dirk Kuyt rakip taraftarlara isyan etti
Ronaldo, Fatih Terim'in torununu hüngür hüngür ağlattı
Ronaldo, Fatih Terim'in torununu hüngür hüngür ağlattı
Yüzde 160'a varan zam aidat krizini patlattı! Hangi semtte kaç lira ödeniyor?
Yüzde 160'a varan zam aidat krizini patlattı! Hangi semtte kaç lira ödeniyor?