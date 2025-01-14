Onuachu Süper Lig’e dönecek mi? Transfer görüşmeleri başladı

Trabzonspor’da geçen sezon forma giyen Onuachu oynadığı futbolla iz bırakmıştı. Premier Lig ekiplerinden Southampton'dan kiralanan Nijeryalı golcü, bordo mavili forma ile 17 gol atarak taraftarların büyük sevgisini kazanmıştı. Trabzonspor yönetimi, golcü oyuncunun bonservisini almak istese de İngiliz ekibinin yüksek talebi nedeniyle transfer gerçekleşmedi.

SÜPER LİG’E DÖNECEK Mİ?

Gelen son haberlere göre golcü oyuncunun Süper Lig’e dönme ihtimali bulunuyor. Onuachu için devreye giren Beşiktaş’ın transfer görüşmelerine başladığı öğrenildi. Başkan Serdal Adalı’nın golcü oyuncuyu kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği belirtiliyor. Adalı’nın Onuachu’nun bonservisini almayı amaçladığı gelen haberler arasında yer alıyor.

Onuachu, bu sezon Southampton'da çıktığı 12 maçta kısıtlı süreler alırken gol katsısı veremedi.