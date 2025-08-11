Onuachu Trabzonspor'a tekrar 'Merhaba' dedi!

Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Trabzonspor, sahasında Kocaelispor'u Onuachu'nun tek golüyle 1-0 mağlup etti.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
19.dakikada Savic’in uzun pasında topla birlikte ceza sahasına giren Olaigba’nın sol çaprazdan vuruşunda top yan ağalarda kaldı.
27.dakikada Olaigba’nın sol taraftan ortasında Onuachu’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlar üstten auta çıktı.
31.dakikada Nonge Boende sağ taraftan ceza sahası içine girdi. Yerden kale sahası içine bıraktığı topu iyi takip eden Petkovic’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
38.dakikada Olaigba’nın ceza sahasına ortasında Onuachu’nun kafa vuruşu üstten auta çıktı.
50. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın sol taraftan ortasını iyi takip eden Onuachu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0