Onuachu’nun Southampton'daki geleceği çıkmaza girdi

Bir dönem Trabzonspor forması giyen ve bordo mavililerin sezon başında kadrosuna katmak istediği Onachu kariyerine Southampton'da devam ediyor. Teknik direktörlüğe Ivan Juric’in gelmesi ile birlikte performansını artıran 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi önümüzdeki sezon sonunda sona erecek.

Ancak İngiliz ekibi ile golcü oyuncu arasındaki görüşmeler bir anda kesildi. Geçen hafta başlayan görüşmeler, Southampton yönetiminin ani kararı ile kesildi. Southampton, Onachu ile sözleşme uzatma görüşmelerini sezon sonuna kadar askıya aldı.

İngiliz ekibinin sözleşmesi önümüzdeki sezon bitecek olan Onuachu'ya 3 yıllık yeni sözleşme önerdiği belirtildi. Bu durumun nedeninin ise Sounthampton'un küme düşmesinin hemen hemen kesin olmasından kaynaklandığı belirtiliyor.

Southampton'un küme düşmesi halinde yüksek ücretli bir çok oyuncu ile yollarını ayıracağı bu isimlerden birinin de Onuachu olduğu kaydediliyor.