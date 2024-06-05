Önündeki araca çarpmasıyla takla attı

Kaynak: İHA
Önündeki araca çarpmasıyla takla attı

Ardahan'da yaşanan trafik kazası, güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi. Kaza, iki kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı.

Alınan bilgilere göre, plakası 75 AU 132 olan ve sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen bir otomobil, Güney Çevre Yolu Kars Caddesi bağlantısında ilerlerken başka bir araca arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki güvenlik bariyerlerine çarparak durabildi. Diğer yandan, aynı yönde ilerleyen sürücüler, kazaya karışan araca çarpmaktan son anda kurtuldu. Olayın ardından bölgeye hızla sağlık, polis ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Kazada hafif yaralananlar, Ramazan Demirhan ve Yusuf Arda Çiftçi isimli vatandaşlar, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ayrıca, kaza anı güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı ve görüntülerde, otomobilin diğer araca çarpış anı net bir şekilde görülebiliyor.

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