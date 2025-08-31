Önündeki araca çarptı, iki araç da takla attı: 2'si ağır 5 yaralı



Kaza, Nevşehir-Niğde Karayolu Göre kasabası çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, F.Ç. idaresindeki 50 ADJ 606 plakalı otomobil, önünde seyreden M.Ö. yönetimindeki 50 ACE 098 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan iki araç da şarampole yuvarlanırken, vatandaşlar yaralıların yardımına koşarak onları araçların içerisinden çıkarıp, ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılırken, araçlar hurdaya döndü.



Kazada hafif yaralanan ve olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü F.Ç.'nin polise teslim olduğu ve yapılan ölçümlerde 0.60 promil alkollü çıktığı öğrenildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.