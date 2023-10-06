Önündeki otomobile çarpıp takla attı

D-100 yan yolda seyir halindeki otomobilin sürücüsü Alihan Aydın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önünde ilerleyen Enes Lacin idaresindeki araca yandan çarpan otomobil takla attı.Kazada yaralanan Aydın, hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yan yol trafiğe kapanırken, itfaiye ekipleri takla atan otomobil içinde başka birinin olup olmadığını inceledi. Kazaya karışan araçların çekici ile kaldırılmasının ardından yol Topkapı istikameti trafiğe açıldı.

Kaza nedeniyle, Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. İşe ve okullarına yetişmek isteyen vatandaşlar, otobüs ve taksilerden inerek yaya olarak devam etti. İşine yetişmek için yürüdüğünü söyleyen bir vatandaş, "45 dakikadır bekliyorum. Küçükçekmece Adliyesi'nden buraya kadar yürüdüm" dedi.