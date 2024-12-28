Önüne kedi çıkan sürücü iki araca çarptı

Kaynak: İHA
Önüne kedi çıkan sürücü iki araca çarptı

İstanbul Bahçelievler’de kediye çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, park halindeki 2 otomobile çarpıp yan yattı.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde, kediye çarpmamak için manevra yapan bir otomobil, park halindeki iki araca çarptı ve yan yatarak durdu. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

OLAY BAHÇELİEVLER’İN KOCASİNAN MERKEZ MAHALLESİ'NDE GERÇEKLEŞTİ

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi Şamdan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ayhan Başalan'ın kullandığı 34 KYS 215 plakalı araç, sokakta seyir halindeyken önüne bir sokak kedisi çıktı.

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KEDİYE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPAN SÜRÜCÜ, PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI

Kediye çarpmamak amacıyla manevra yapan Başalan, önce park halindeki 67 AAS 879 plakalı otomobile çarptı. Ardından, park halindeki 06 FC 5250 plakalı diğer araca çarptı ve araç yan yattı.

YARALANAN OLMADAN KAZA ATLATILDI

Kazada, sürücü Ayhan Başalan ve araçta bulunan diğer iki kişi, çevredeki vatandaşların yardımıyla devrilen araçtan çıkarıldı. Üç kişi de kazayı yara almadan atlattı.

MADDİ HASAR OLUŞTU, ARAÇLAR ÇEKİCİYLE KALDIRILDI

Kazanın ardından, üç araçta maddi hasar meydana gelirken, araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Yaşanan kaza, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

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