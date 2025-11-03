Bir süre Grup Baran’da yer alan ardından tek başına devam eden şarkıcı Onur Akın, CHP’de pek çok ismin seçim şarkılarını yapmıştı. Bunlardan biri ise Kemal Kılıçdaroğlu.

“PİŞMAN DEĞİLİM”

Birgün TV'de yayınlanan programda Işıl Çalışkan'ın sorularını yanıtlayan Onur Akın, "Geliyor Kılıçdar, Kılıçdaroğlu şarkısı için pişman mısınız” sorusu yöneltildi.

Akın, “Hayır, değilim. Çünkü sanatçı dönemine tanıklık eden, dönemine dair ürün veren, belge bırakan insandır. Sanatçı, ihtiyaç duyduğunda sanatını toplumsal fayda için kullanabilir” dedi.

Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olmasının ardından CHP'yi desteklemeye karar verdiğini aktaran Akın, “Eşimle oturduk, 'Bu adamı desteklemek lazım' dedik. Ben de gece 4.00'te kalktım, şarkıyı yazdım, sabaha kadar besteledim. Ertesi gün stüdyoya girdim. Şarkıyı duyan herkes çok sevdi” ifadelerini kullandı.

“BUNDAN SONRA İSİMLERE DEĞİL, FİKİRLERE ŞARKI YAPACAĞIM”

Akın seçim şarkılarına dair, “Bundan sonra isimlere değil, fikirlere şarkı yapacağım. Çünkü duygularım çok saf, eleştiriyi bile zor kaldırıyorum. Her şeyi tertemiz duygularla yaptım, hâlâ da aynı noktadayım” şeklinde karar aldığını açıkladı.

ONUR AKIN KİMDİR?

6 Mart 1967'de Bitlis'in Ahlat ilçesinde dünyaya gelen Onur Akın, öğretmen bir baba ile ev hanımı bir annenin altıncı ve son çocuğuydu. Köy Enstitüsü mezunu olan babasının tayini nedeniyle İstanbul'a yerleşen Akın, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.

1987 yılında kurduğu Grup Baran'ın ilk albümü Yediveren 1989'da dinleyiciyle buluşturmuştu. Vedat Türkali'nin 1944 yılında yazdığı "Bekle Bizi İstanbul" adlı şiiri besteleyip yorumlamışlardı. 1991'de Grup Baran'ın ikinci ve son albümü olan Kuytuda Başak yayımlanmıştı. 1991'den sonra müzik çalışmalarına tek başına sürdürdü. Başlarda hırçın şarkılar söylerken, şarkıları aşk şarkılarına doğru yön değiştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde pek çok isim için seçim şarkıları hazırlamıştı.