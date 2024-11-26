Onur Buldu Güldür Güldür'den neden ayrıldığını ilk kez açıkladı

Ekranların sevilen eğlence programı Güldür Güldür, bu yıl 12. sezonuyla izleyicinin karşısına çıktı. Ayrılıklarıyla seyircileri üzen Onur Buldu ve Ecem Erkek ekibe yeniden katılmıştı.

Güldür Güldür Show’dan ders niteliğinde skeç: Bu vatan bir günde kurulmadı

Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu, Ceyda Düvenci'ye konuk oldu.

"DİĞER DÜNYAYI DA DENEYİMLEMEK İSTEDİM"

"Biraz da bu yüzden gitmek istedim" diyen Buldu "Ayrıldığımda ziyarete de gittim 12 yıl dile kolay!

Bütün duygular beraber yaşandı, evlendik çocuk yaptık! Çok güzeldi, bazen yeni projede bunda zorlanıyorum. Nasıl oynar, o nasıl oynar!" ifadelerini kullandı.

Buldu, "Çok güvenli bir alan işte bu biraz da bu yüzden gitmek istedim diğer dünyayı da deneyimleyebilmek için orası çok konforlu. Çok güvenli ve steril" dedi.

ONUR BULDU KİMDİR?

4 Ağustos 1982'de İzmir’in Bergama ilçesinde doğan Buldu, hemşire bir anne ve öğretmen bir babanın oğludur. 9 Eylül Üniversitesi Tiyatro bölümünde eğitim aldıktan sonra İzmir Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. İstanbul'a yerleştikten sonra **Organize İşler** filmiyle profesyonel kariyerine başladı. Yaklaşık 9 yıl boyunca **Güldür Güldür Show**'da Bilal Koçyiğit karakterini canlandırdı.

ONUR BULDU’NUN ROL ALDIĞI FİLMLER

- Organize İşler

- Plajda

- Aşk Geliyorum Demez

- Ada: Zombilerin Düğünü

- Sonsuz

- Berlin Kaplanı

- Eyyvah Eyvah 3

- Dedemin Fişi

- Kim Bu Aile?

- Ve daha fazlası.