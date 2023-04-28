Sıcak gelişme... Beşiktaş ile Kayserispor'u karşı karşıya getiren Onur Bulut davasında karar çıktı

Kayserispor'dan Beşiktaş'a transfer olan Onur Bulut'un davası sonuçlandı.

TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Kayserispor'un Onur Bulut'a açtığı davada oy birliği ile oyuncuyu haklı buldu.

MENAJERİ KONUŞTU

Onur Bulut'un menajeri Cengiz Erten Kayserispor ile olan dava sürecine yönelik NTV Spor'a konuştu.

Erten açıklamasında, "Kayserispor başkanı Ali Çamlı, yöneticiler Murat Duman ve Nurettin Açıkalın bize resmen oyun oynadılar, kumpas kurdular. Onur Bulut'un transferinde usülsüz bir durum zaten yoktu. Dava süreci boyunca haklı çıkacağımıza inancımız tamdı. Kayserispor'un açtığı davayı biz kazandık. Adalet yerini buldu." dedi.

NE OLMUŞTU?

Siyah-beyazlıların, 'transferin son gününe kadar getirmesi halinde 1 milyon euro'ya serbest kalır' maddesini kullanarak 3.5 senelik imza attırdığı Onur Bulut için 1 milyon euro'yu geri gönderme kararı alan Kayserispor yönetimi söz konusunu maddenin feshe imkan tanımadığını belirterek TFF nezdinde dava açmıştı.