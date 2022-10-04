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Müzisyenler Onur Şener için bir araya geldi. İstanbul'da 'Artık yeter' protestosu

İstanbul’da bir grup müzisyen de bugün Bakırköy Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelerek Şener’in öldürülmesini protesto etti. Müzisyenler adına hazırlanan ortak basın açıklamasını İstanbul Sahne Sanatçıları ve Müzik Emekçileri Derneği Genel Sekreteri Ayhan Ak okudu.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 18:37
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Onur Şener cinayetini protesto etmek isteyen müzisyenler İstanbulda bir araya geldi

Müzisyenler Onur Şener için bir araya geldi. İstanbul'da 'Artık yeter' protestosu
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Eylem sırasında enstrümanlarını yere bırakan müzisyenler, İçişleri Bakanlığı'ndan işyerlerindeki güvenliğin artırılması konusunda adım atmasını istediklerini ifade etti.

Ankara’da Ümitköy semtindeki Casetta isimli kafe pub’da müzik yapan ve 3 kişinin kendisinden istediği şarkıyı bilmediğini söyleyen Onur Şener, mekânın kapanmasının ardından dışarıda kendisini bekleyen aynı kişiler tarafından darp edilerek öldürüldü. Onur Şener dün düzenlenen törenle toprağa verilirken, gözaltındaki 5 kişiden üçü mahkemece tutuklandı, iki kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan İlker K., Ali G. ile Semih S.’nin kamu görevlisi olduğu öğrenildi.

"MÜZİK EMEKÇİLERİ CANINDAN OLMASIN"

İstanbul Sahne Sanatçıları ve Müzik Emekçileri Derneği Genel Sekreteri Ayhan Ak “Çalıştığı iş yerinde canice öldürülen müzisyen Onur Şener kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diliyoruz, tüm camiamızın başı sağ olsun” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir müzik emekçisi daha bir hiç yüzünden canından oldu; eşi, çocukları, ailesi geride boynu bükük kaldı. Nedenine geldiğimizde, kendisinden istenilen eserin repertuarında olmaması. Yeryüzünde yüz binlerce eser var. Bir sanatçı veya müzisyeninin bunların tamamını çalıp ya da okuyabilmesine imkân yoktur.

Bilgisayar olsanız bile bir yere kadar sınırı var. Buradan öncelikle İçişleri Bakanlığı’mıza seslenmek istiyoruz. Dün bir dilekçe verdik, iş yeri güvenliğimizle alakalı. Bunu bir an önce hayata geçirmelerini ve uygulamayan iş yerleri için caydırıcı yaptırımlar uygulanmasını talep ediyoruz ki, bundan sonra evine ekmek götürmekten başka bir derdi olmayan başka bir müzik emekçisi daha canından olmasın.

"ARTIK YETER DİYORUZ"

Bir çağrı da tüm milletvekillerimize yapmak istiyoruz. Bir cani, bir masumu öldürdükten sonra, mahkeme veriyor 20- 25 yıl ceza. Bir insan öldükten sonra katiline verdiğiniz cezanın hiçbir önemi yoktur. Biz vatandaş olarak siyasetçilerimizin yanında olalım, el birliğiyle bir kanun çıkarıp silah ve benzeri aletleri üzerinde taşıyan adama 25 yıl gibi caydırıcı bir ceza verilsin. Emin olun, son zamanlarda artan cinayetlerin bir anda ortadan kalktığını hep birlikte görürüz. Buna örnek olarak 2000’li yılların başında kapkaç olayları almış başını gidiyordu. Kapkaçın, gaspın cezası 36 yıla çıkınca artık ülkemizde kapkaça rastlamaz olduk, bir anda kapkaç terörü bitti. Onur kardeşimizin katillerini nefretle kınıyoruz, artık yeter diyoruz.”

Açıklamanın ardından konuşan diğer sanatçılar da yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Müzisyenler, enstrümanlarını da yere bırakarak tepkilerini gösterdi. (ANKA)

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