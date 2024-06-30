Onur Tuna yeni imajıyla Mauro Icardi’ye benzetildi

Son olarak final yapan Şahane Hayatım adlı dizi ile izleyicilerle buluşan ünlü oyuncu Onur Tuna saçlarını sarıya boyattı.

Yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşan Onur Tuna, takipçileri tarafından Galatasaray’ın dünyaca ünlü Arjantinli futbolcusu Mauro İcardi’ye benzetildi.

38 yaşındaki ünlü oyuncunun yeni imajına yorum yapanlar arasında Mahkum adlı dizideki rol arkadaşı İsmail Hacıoğlu vardı.

Hacıoğlu, Onur Tuna’nın yeni imajı için “Yaaa bu da yakışmış beeeaaa... Gıcık mısın oğlum sen” şeklinde yorum yaptı.