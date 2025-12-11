Cumhuriyet'te yer alan habere göre, İstanbul'da 2010’da gözaltına aldıkları 28 yaşındaki Onur Yaser Can’ı, çıplak aramayla kötü muameleye maruz bırakmak ve intihara sürüklemekle suçlanan iki polisin, “resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek” suçundan aldıkları 6 yıl 5 ay 15’er gün hapis cezası Yargıtay tarafından kısmen bozuldu. Bozma kararı uyarınca yeniden başlayan yargılamada karar çıktı.

'BASİT BİR DÜZELTME DEĞİL'

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, bozma kararına karşı beyanda bulunan Onur Yaser Can’ın kız kardeşi Ezgi Sevgi Can, “Öncelikle bu davanın konusunun, sanıkların iddia ettiği ve mahkemenizi yıllarca kandırmaya çalıştığı gibi basit tarih ve saat hatası düzeltme amaçlı bir evrakta sahtecilik davası olmadığını, olay tarihinde henüz 28 yaşında başarılı genç bir mimar olan abim Onur Yaser’i intihara sürükleyerek ölümüne sebep olan ve ifadesi dahil 11 adet resmi evrağın içeriğini bozmaya ve gerçeğe aykırı yeniden düzenlemeye yönelik yoğun kast içeren bir sahtecilik suçu olduğunu ve örgütlü bir şekilde işlenen işkence ve onur kırıcı muamele suçlarının da devamı niteliğinde olduğunu hatırlatarak başlamak istiyorum” dedi.

'ANNE BABANIN ORTAYA ÇIKARDIĞI DELİLLERİ HİÇE SAYAN BİR KARAR'

Yargıtay’ın kararına tepki gösteren Can, “9 yıl süren yargılama, üstüne 6 yıl süren Yargıtay sürecinden sonra, Yargıtay dosya kapsamını, suçların meydana getirdiği zararı, bunca yıldır sürdürülen hukuki mücadeleyi ve artık hayatta olmayan anne babanın bunca emekle tek tek ortaya çıkardıkları delilleri hiçe sayan bir karar vermiştir” ifadelerini kullandı.

Ezgi Sevgi Can, sanıklar hakkında “resmi belgeyi bozma, yok etmek ve gizlemek” ve “işkence, eziyet, cinsel saldırı ve intihara sürükleme” suçlarından suç duyurusunda bulunmasını talep etti.

AVUKATLARDAN MAHKEMEYE 'DİRENİN' TALEBİ

Avukat Mehmet Ümit Erdem mahkemenin önceki hükmünde direnmesini ve üst sınırdan ceza verilmesini istedi. Avukat Tuğçe Duygu Köksal ise mahkemenin Yargıtay’ın kararına direnmesini istediğini söyledi. Köksal, mahkemenin aksi kanaatte olursa İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava duruşmasının beklenilerek karar verilmesini talep etti. Sanıklar hakkında “işkence ve intihara sürükleme” suçlarından suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

SAVCI YARGITAY KARARINA UYULMASINI İSTEDİ

Duruşma savcısı mütalaasında, Yargıtay kararına uyulmasını talep etti. Sanık avukatları da müvekkilleri için beraat talep etti.

MAHKEME HEYETİ KARARINI AÇIKLADI

Mahkeme hükmünü açıkladı. Heyet, Yargıtay kararına uyma yönünde karar verdi. "Resmi belgeyi bozmak, yok etmek ve gizlemek” suçundan suç duyurusunda bulunulmasına hükmedildi. "İşkence ve intihara sürükleme” suçundan ise suç duyurusunda bulunulması talebini reddetti.