Onyekuru bombası! Geri dönüyor

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Onyekuru bombası! Geri dönüyor

Galatasaray'ın eski yıldızı Henri Onyekuru Süper Lig'e dönüyor.

Yıllar sonra Süper Lig'e dönen ve kalıcı olmayı hedefleyen Gençlerbirliği bu doğrultuda kadrosunu önemli takviyelerle güçlendirmeyi planlıyor.

Gençlerbirliği'nin 5'inci transferi olacak

Başkent temsilcisi, Dimitrios Goutas, Gökhan Akkan, Moussa Kyabou ve Thalisson transferlerinin ardından şimdi de Galatasaray'ın eski yıldızı Henri Onyekuru'yu kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

Galatasaray ve Adana Demirspor'da estirmişti

Süper Lig'de Galatasaray'da oynadığı dönemde adından söz ettiren Onyekuru ayrıca Adana Demirspor'da da forma giymişti.

Onyekuru büyük ölçüde kabul etti

Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al Fayha'da top koşturan ve yaz döneminde boşa düşen 28 yaşındaki oyuncu, Gençlerbirliği'nin sunduğu sözleşme şartlarını büyük ölçüde kabul etti.

Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

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