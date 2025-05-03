Onyekuru Süper Lig’e dönecek! Yeni takımı ortaya çıktı

Bir dönem Galatasaray ve Adana Demirspor formaları giyen Onyekuru ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Önümüzdeki sezonda Süper Lig'de yer alacak Kocaelispor, Henry Onyekuru'yu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Fanatik'te yer alan haberde sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 27 yaşındaki Onyekuru'nun, Kocaelispor'a sıcak baktığı ifade edildi

Ayrıca haberde Kocaelispor'un yanı sıra Eyüpspor'un da Onyekuru'nun peşinde olduğu iddia edildi.

Onyekuru'nun sezon sonunda gelecek olan tekliflere sıcak baktığı yazılanlar arasında. Oyuncunun Süper Lig'e geri gelmesinin yüksek ihtimal olduğu belirtiliyor.

2018-19 sezonunda Fatih Terim önderliğinde Süper Lig ve Türkiye Kupası zaferi yaşayan Onyekuru, oynadığı futbolla taraftarın sevgilisi olmuştu.

2022-23 sezonunda da Olympiakos'tan Adana Demirspor'a transfer olan Onyekuru 2023 yazında Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha'ya 3.2 milyon euro bonservis karşılığında transfer olmuştu.

Fakat burada yaşadığı sakatlıklar sebebiyle formasından uzak kalan Onyekuru, ameliyat oldu ve sezon sonunda sahalara döneceği açıklandı.