Onyekuru "Umarım bu sezon çokça 'Onyekuru'dan koşu var' dedirtirim"

Kırmızı-siyahlı ekibin yeni transferleri Onyekuru ve Dimitrios Goutas, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Nijeryalı futbolcu Onyekuru, Gençlerbirliği'ne transfer süreciyle ilgili soruya, "Yakın arkadaşım Etebo'dan dolayı geçen seneden itibaren Gençlerbirliği'ni takip ediyorum. Maçlarını izledim, nasıl oynadıklarını gördüm. Özellikle yeni hoca geldikten sonra farklı bir görünüme büründüler. Sonunda şampiyon oldular. Ben de geçen seneyi sakatlıklardan dolayı az oynayarak geçirdim. O yüzden yeni bir kulüpte olmak istiyordum." yanıtını verdi.

Gençlerbirliği'nin Süper Lig'e çıktığında "bir projesinin" olduğunu Etebo'dan öğrendiğini aktaran 28 yaşındaki oyuncu, "Bu da benim için burayı daha çekici hale getirdi. Neredeyse başka bir kulüple görüşmeden buraya geldim. Çünkü hocanın da geçen sene izlediğimde oynattığı futbol beni çekti ve burada oynarsam faydalı olabileceğimi düşündüm. O yüzden burayı tercih ettim." diye konuştu.

"SOL KANATTA OYNAMAYI DAHA ÇOK TERCİH EDİYORUM"

Onyekuru, sol kanatta oynamayı daha çok tercih ettiğini dile getirerek şöyle devam etti:

"Buraya gelme sebebim tekrar futbola dönmek, gollerime, asistlerime devam edebilmek, iyi bir performans gösterebilmek. Buraya gelmeden önce hocamızla da görüştüm, beni nasıl oynatacağını da söyledi. O da bana çekici geldi ve buradayım. Elimden geleni yapıp sıramın gelmesini bekleyeceğim. Oynamak istiyorum. Umarım söylediğiniz 'Onyekuru'dan koşu' bu sene çok fazla olur. Bunu yaparım, bu da performansıma yansır ve böylece takımın performansı da daha yukarı çıkar."

Fizik durumuyla ilgili soru üzerine Onyekuru, "Fiziksel olarak yüzde 70'imdeyim diyebilirim. Tam performansıma gelebilmem için en fazla 2 haftaya daha ihtiyacım var." dedi.

Galatasaray forması da giydiğini hatırlatılan Nijeryalı futbolcu, "Galatasaray'ın farklı bir yeri var, özel bir takım. Ama ben şu anda Gençlerbirliği'nin bir üyesi olarak o maçta takımımın kazanması için elimden gelen ne varsa yapacağım. Güzel maç olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Onyekuru, Ankara'yı güzel bulduğunu ve geldiği ilk andan itibaren olumsuz bir şey görmediğini sözlerine ekledi.