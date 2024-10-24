Oosterwolde ameliyat olacak. İstanbul’dan ayrıldı

Fenerbahçe’nin Samsunspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta forma giyen Oosterwolde ağır bir sakatlık geçirdi. Karşılaşmanın 73. Dakikasında sakatlanan Oosterwolde oyuna devam edemedi.

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada "Profesyonel Futbol A Takımımızda yaşadıkları sakatlıklar neticesinde Acıbadem Sağlık Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmeleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Cengiz Ünder’in sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık, Jayden Oosterwolde’nin ise sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü tespit edilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Yıldız oyuncunun sahalardan 8 ay uzak kalması bekleniyor. Fenerbahçe Teknik Direktötü Jose Mourinho ise dün yaptığı açıklamada Oosterwolde’nin sezonu kapattığını söyledi.

AMELİYAT OLMAK İÇİN GİTTİ

Ağır bir sakatlık geçiren Oosterwolde’nin ameliyat olmak için ülkesi Hollanda’ya gittiği öğrenildi. Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre yıldız savunmacının ameliyatı sonrası ilk tedavisi de Hollanda’da yapılacak.