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Fenerbahçe'nin yeni transferi ilk kez sahada

Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin antrenmanında

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 12:47
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Oosterwolde Samandıra'da

Fenerbahçe'nin yeni transferi ilk kez sahada
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Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman salonda core çalışmasıyla başladı. Sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam eden antrenman pas ve şut çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
İLK KEZ İDMANDA
Fenerbahçe'nin yeni transferi Jayden Oosterwolde, sarı-lacivertli ekip ile ilk antrenmanına çıktı.
Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Joshua King ve Osayi Samuel takımla birlikte çalıştı. King ve Osayi, Fenerbahçe'nin Ümraniyespor ve Kasımpaşa ile karşılaştığı maçlarda forma giyememişti.
Sarı-lacivertliler, Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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