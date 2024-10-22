Oosterwolde’den Fenerbahçe’yi yıkan haber geldi. Sahalara ne zaman dönecek?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Oosterwolde’den Fenerbahçe’yi yıkan haber geldi. Sahalara ne zaman dönecek?

Fenerbahçe’ye Samsunspor maçında sakatlanan Oosterwolde’den kötü haber geldi. Hollandalı savunmacının sahalara ne zaman döneceği merak konusu oldu.

Fenerbahçe, sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde ile ilgili açıklama yaptı. Cengiz’in 3-4 hafta sahalardan uzak olması beklenirken sarı lacivertlileri yıkan haber Oosterwolde’den geldi. Hollandalı oyuncunun sahalardan aylarca uzak kalması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel Futbol A Takımımızda yaşadıkları sakatlıklar neticesinde MR görüntülenmeleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Cengiz Ünder'in sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık, Jayden Oosterwolde'nin ise sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü tespit edilmiştir.”

OOSTERWOLDE SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK?

Fenerbahçe’de ağır sakatlığı bulunan Oosterwolde’nin sahalara ne zaman döneceği merak konusu oldu. Hollandalı savunmacının önümüzdeki günlerde ameliyat olacağı öğrenilirken sahalardan 6-8 ay uzak kalması bekleniyor. Oosterwolde’nin yokluğunda Fenerbahçe’nin transfer hamlesi yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

Öte yandan Cengiz Ünder’in sahalardan 3-4 hafta uzak kalacağı öğrenildi.

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