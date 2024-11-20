Oosterwolde’den flaş itiraf. Sakatlığı, planının bozdu

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Jayden Oosterwolde, ESPN'in Hollanda edisyonuna açıklamalarda bulundu.

Tedavi sürecinin iyi gittiğini söyleyen Oosterwolde, "Şu anda iyi gidiyor. Elbette benim için büyük bir talihsizlik ama üstesinden geliyorum. Geri döneceğim." ifadelerini kullandı.

Sakatlığıyla ilgili konuşan 23 yaşındaki futbolcu, "Samsunspor ile deplasmanda oynuyorduk. Sağ bek derin bir top gönderdi. Araya girmeyi başardım ama ayağımı burktum. Dizimde bir şeylerin patladığını hissettim. Yine de o anda en kötüsünden korkmamıştım. MR'dan sonra doktor çapraz bağ olduğunu söylediğinde durum biraz daha kötüleşti. Benim için kötü haber." diye konuştu.

Jose Mourinho'nun kendisiyle ilgili, "Oosterwolde bir mucize olmazsa bu sezon forma giyemeyecek." açıklamasını da değerlendiren Hollandalı futbolcu, "O zaman bir mucize gerçekleşmesi gerekecek. Hiçbir şeyi göz ardı etmiyorum. Ama bence iyi bir şekilde iyileşmek gerekiyor. Real Madrid'den Militao gibi hızlı bir şekilde geri dönen ve sonra diğer çapraz bağını sakatlayan oyuncular da görüyoruz. Bunu istemezsiniz. İyi bir şekilde rehabilite olacağım. Hala gencim ve gelişmek, kendimi göstermek için çok zamanım var." sözlerini sarf etti.

AYRILIK İTİRAFI

Fenerbahçe'de bu sezon kendini göstermek ve ardından ayrılma düşüncesi olduğunu ancak sakatlığın planlarını etkilediğini söyleyen Jayden Oosterwolde, "Sakatlandığınızda her şey bir süreliğine duruyor. Planım, bu sezon kendimi göstermek ve ayrılmaktı. Bu planım suya düştü. Bununla mücadele etmeliyim. O zaman her şey yoluna girecektir." sözlerini sarf etti.