Oosterwolde’ye Hollanda devi talip oldu: “İlginç bir seçenek olabilir” diyerek duyurdular

Hollanda'da Ajax'la şampiyonluk mücadelesi veren PSV'de takımın yıldız isimlerinden Olivier Boscagli'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Henüz kontratını yenilemeyen 27 yaşındaki stoper takımdan ayrılabilir. Hollanda basınından Voetbalprimeur'da yer alan haberde Boscagli'nin sezon sonunda takımdan serbest oyuncu olarak ayrılacağı belirtildi.

Haberde, Fransız stoperin ayrılığı halinde yerini alabilecek isimler derlenirken Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jayden Oosterwolde de adaylar arasında yer aldı.

Oosterwolde için, "Sezon başında Türkiye'nin en iyi takımlarından birinde ilk 11'de forma giyebilecek bir oyuncuydu ancak ekim ayının sonlarından bu yana yaşadığı ciddi diz sakatlığıyla boğuşuyor." denildi.

Ek olarak 23 yaşındaki futbolcu için, "Fenerbahçe'de daha çok bekte oynayan Oosterwolde'nin 2027'ye kadar sözleşmesi var. İyileşip eski seviyesine gelirse PSV'nin defans pozisyonu için ilginç bir seçenek olabilir." ifadeleri kullanıldı.

Jayden Oosterwolde, geçtiğimiz yılın kasım ayında ESPN'e verdiği röportajda, "Sakatlandığınızda her şey bir süre duruyor. Sezon başında planlarım kendimi gösterip ayrılmaktı." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'ye 2022/23 sezonunun ara transfer döneminde katılan Jayden Oosterwolde, sarı-lacivertli takımda 62 maça çıkarken 2 gol kaydetti.