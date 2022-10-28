Kombine estetik ile daha hızlı iyileşmek mümkün

Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Gökkaya, kombine estetik operasyonları hakkında açıklamalar yaptı. Aynı ameliyatta birden fazla cerrahi operasyon uygulanabileceğini belirten Gökkaya “Bu şekilde gerçekleştirilen kombine estetik operasyonlar, orantılı bir görünüm elde etmek isteyen herkes için idealdir. Kısa sürede büyük oranda değişiklik oluşturması nedeniyle kombine estetik ameliyatlar hastalar için önemli avantajlar sağlar” dedi.



“KRONİK RAHATSIZLIĞI OLANLARA ÖNERİLMEZ”

Gökkaya, “Kombine estetik cerrahide operasyon sayısı, hangi prosedürlerin birleştirileceği, hastanın genel sağlık durumuna, mevcutta ve geçmişte bulunan kronik rahatsızlıklarına göre belirlenir.Sigara içenlerde ameliyat süresi çok uzun olmamalıdır. Ayrıca ilerlemiş yaşa ve kronik rahatsızlıklara sahip olan kişilere kombine estetik ameliyatlar önerilmez” şeklinde konuştu.



“SÜREÇ HER HASTAYA GÖRE FARKLI”

Kombine ameliyatların uzun sürmesi nedeniyle hastaların operasyonu kaldırabilir düzeyde olmasının da önemli bir kriter olduğunu vurgulayan Dr. Gökkaya, “Sonuçta her hastanın durumuna göre farklı kararlar uygulanabilir. Bu süreç, mutlaka hekimin dâhil olması ve dikkat etmesi gereken bir süreçtir. Yapılan muayene ve analizler sonucunda hastanın kombine operasyonları kaldırabileceğine karar verilirse operasyon için uygun tarih belirlenir. Ameliyat öncesinde hekiminiz ameliyatın olası riskleri ve faydaları hakkında size detaylı olarak bilgi verir” diye konuştu.

Kombine ameliyatlar sonrasında takip ve bakımın önemine de vurgu yapan Gökkaya, “Ameliyat sonrasında kontrol randevularına zamanında ve düzenli gidilmelidir. Ayrıca hekim talimatlarının yerine getirildiğinden emin olunmalıdır. Kombine ameliyatlar, cerrahi alanında profesyonel ve geniş bir deneyime sahip olmayı gerektirir” diye açıklama yaptı.

“KİŞİ OPERASYON SONRASI HIZLA HAYATA DÖNER”



Kombine estetik ameliyatlarının avantajlarınIın altını çizen Dr. Gökkaya, şunları söyledi:

“Bu sayede kişi sosyal hayatına daha hızlı geri dönerek daha rahat uyum sağlayabilir. Daha kısa sürede, daha az operasyonla istenilen görünüme kavuşan hastalar zamandan ve maliyetten tasarruf etmiş olurlar. Ayrıca tek bir operasyon bazen beklenen sonucu vermeyebilir. Bu yüzden operasyonları birleştirerek uygulamak, daha hızlı bir zaman çerçevesinde, daha görünür şekilde, ölçülebilir sonuçlara ulaşılmasını sağlayabilir.”

EN SIK UYGULANAN KOMBİNE İŞLEMLER HANGİLERİ?

Dr. Gökkaya, aynı anda yapılan operasyonlar sayesinde, birden fazla orantısız bölgenin düzeltildiğini söyledi ve kombine işlemleri şöyle sıraladı:

“Yüz germe ve göz kapağı ameliyatı,

Yüz germe ve kaş kaldırma ameliyatı,

Yüz germe ve boyun germe,

Göğüs estetiği ve karın germe,

Göğüs estetiği ve kol germe,

Göğüs estetiği ve rinoplasti,

Karın germe ve uyluk germe,

Dudak estetiği ve burun estetiği,

Genital estetik ve karın germe,

Kalça kaldırma ve karın germe,

Çene ve ısırma bozukluklarının düzeltilmesi, implant yerleştirilmesi ve rinoplasti

Göz kapağı estetiği ve dermal dolgu maddeler

Diğer cerrahi kombine işlemler.”