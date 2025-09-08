OPEC+ düğmeye bastı: Petrol piyasalarını sarsacak karar

OPEC+ üyesi Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Umman ve Cezayir, 7 Eylül 2025'te yapılan çevrim içi toplantıda, Ekim ayı itibarıyla günlük üretimi 137 000 varil artırma kararı aldı. Bu adımla, önceki dilim halindeki kesintilerden 1,65 milyon varilin beklenenden önce geri alınması süreci başlatılmış oldu.

NEDEN SÜRPRİZ ETKİSİ YARATTI?

Bu karar, küresel enerji piyasasında arz fazlası endişelerinin arttığı bir dönemde geldiği için beklenmedik sayıldı. Özellikle yaz aylarında artan arz ve kış sezonuna girerken zayıflayan talep beklentisi, piyasada durgunluk korkusunu artırıyor. Öte yandan bu karar, özellikle Suudi Arabistan için politik bir hamle anlamı taşıyor; pazar payı artışı ve ABD ile stratejik ilişkisinin güçlendirilmesine yönelik bir mesaj içeriyor.

FİYATLARDA KÜÇÜK ETKİ, BÜYÜK MESAJ

Analistler, bazı üyelerin hali hazırda tam kapasiteyle üretim yaptığı için, ilave artışın sahadaki etkisinin sınırlı olabileceğini belirtiyor Financial Times. Yine de bu sinyal, fiyatlar üzerinde baskı oluşturabilecek potansiyele sahip. Brent türü petrol, toplantı sonrası bugün 65–66 dolar aralığında işlem görüyor. Ayrıca ABD–Rusya jeopolitiği ve olası yaptırım gelişmeleri fiyatları desteklemeye devam ediyor.

GÖZLER EKİM TOPLANTISINDA

OPEC+ yetkilileri, gerektiğinde artışı hızlandırma, durdurma veya tersine çevirme esnekliğine sahip olduklarını vurguladı. Bir sonraki toplantı 5 Ekim 2025 tarihinde planlandı. Piyasa oyuncuları ve analistler, o güne kadar oluşacak arz-talep görünümünü ve jeopolitik gelişmeleri yakından izleyecek.