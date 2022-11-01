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OPEC vanaları kıstı petrolün fiyatı yükseldi, brent petrol 94,21 dolara çıktı

OPEC ülkelerinin günlük 2 milyon varil kısma kararının bugün uygulamaya geçirilmesiyle birlikte petrolün fiyatı tırmanmaya başladı. Brent petrol 1,40'lık artışla 94,21 dolara çıktı

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 09:32
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OPEC vanayı kıstı petrolün fiyatı yükseldi, brent petrol 94,21 dolara çıktı

OPEC vanaları kıstı petrolün fiyatı yükseldi, brent petrol 94,21 dolara çıktı
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OPEC+ adı altında bir araya gelen petrol üreten ülkelerin bir bölümü bugünden itibaren günlük petrol üretimini 2 milyon varil düşürme kararını uygulamaya geçirdi. Bu durum uluslararası piyasalarda petrol fiyatının artmasına neden oldu. Brent petrol yüzde 1,40'lık artışla 94,21 dolara çıktı. Bu da akaryakıta zam demek almanı geliyor. Zaten öyle de oldu. Türkiye'de benzinin fiyatı 71 kuruş arttı.


 

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