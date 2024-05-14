OPEC'in petrol üretimi nisanda azaldı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi nisanda önceki aya oranla günlük 48 bin varil azalışla yaklaşık 26 milyon 580 bin varile indi.

OPEC'in aylık petrol piyasası raporu kapsamında, nisanda ham petrol üretimi Kongo ve İran'da artış gösterirken, Nijerya, Irak ve Venezuela'da geriledi.

Günlük petrol üretimi Nijerya'da 46 bin varil, Irak'ta 32 bin varil ve Venezuela'da 13 bin varil azalış kaydetti.

Söz konusu dönemde Kongo'da petrol üretimi 21 bin varil, İran'da 14 bin varil artış kaydetti.

Grubun en büyük üreticisi olan Suudi Arabistan'da üretim geçen ay 2 bin varil artış gösterdi.

OPEC'in ham petrol üretimi nisanda önceki aya kıyasla günlük 48 bin varil azalışla yaklaşık 26 milyon 580 bin varile geriledi.

Dünyadaki sondaj kuyusu sayısı geçen ay 60 azalarak 1797'ye indi. Sondaj kulesi sayısı OPEC ülkelerinde 4, OPEC dışı ülkelerde ise 56 indi.

KÜRESEL PETROL TALEBİNDE ARTIŞ

2024’te küresel petrol talebinin 2024’e oranla 2 milyon 250 bin varil artışla 104 milyon 460 bin varile yükseleceği öngörülüyor.

Petrol talebindeki büyümenin hava yolu ve kamyon taşımacılığı dahil olmak üzere karayolu ulaşımı ile OECD üyesi olmayan ülkelerde sanayi, inşaat ve tarım faaliyetlerindeki artıştan kaynaklanacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca Çin ve Orta Doğu başta olmak üzere OECD dışı ülkelerdeki kapasite artışlarının ve petrokimya marjlarının talep artışı üzerinde etkisini göstermesi öngörülüyor.

Küresel talebin 2025'te günlük 1 milyon 850 bin varil artarak 106 milyon 310 bin varile çıkacağı, OECD ülkelerinde günlük 100 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise 1 milyon 700 bin varil yükseleceği öngörülüyor.