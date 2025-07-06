OPEC'ten piyasaları sarsan üretim kararı

Yayın Tarihi: 06 Temmuz 2025 / 19:09

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefikleri (OPEC+) 6 Temmuz 2025 Cumartesi günü aldığı kararla, ağustos ayından itibaren günlük petrol üretimini 548 bin varil artıracağını duyurdu. Bu karar, piyasa beklentilerinin ve analistlerin tahminlerinin üzerinde bir hızlanmayı işaret ediyor. Nisan ayından bu yana üretim kesintilerini terk eden örgüt, yaz aylarındaki güçlü talepten yararlanmayı ve özellikle Kuzey Amerika'daki kaya gazı üreticileri gibi rakiplerine kaptırdığı pazar payını geri kazanmayı hedefliyor.

EYLÜL AYINDA YENİ BİR ARTIŞ KAPIDA MI?

OPEC+ ülkeleri, 3 Ağustos 2025 Cumartesi günü tekrar bir araya gelerek eylül ayında da yaklaşık 548 bin varillik ek bir artışa gidilip gidilmeyeceğini değerlendirecek. Bu adımın gerçekleşmesi durumunda, 2023 yılında kesilen 2.2 milyon varillik günlük kapasitenin bir yıl önceden tamamen devreye alınması planı sona erecek. Haziran 2025'te İran ile İsrail arasındaki gerilim, Hürmüz Boğazı'ndan geçen küresel petrol arzının yüzde yirmisinin kesintiye uğrayabileceği endişesiyle Brent petrol fiyatlarını kısa süreliğine 80 doların üzerine çıkarmıştı. Ancak bu tehdit gerçekleşmedi. Aksine, bu gerilim OPEC+'ın "İran'ın üretim ve ihracat kapasitesinin kesintiye uğraması gibi düşük olasılıklı bir durumda" üretimi artırma kararını pekiştirdi.

PİYASADA ARZ FAZLASI ENDİŞESİ

Analistler, yılın ikinci yarısında petrol piyasasında önemli bir arz fazlası oluşabileceği konusunda uyarıyor. Küresel stoklar halihazırda günlük yaklaşık bir milyon varil artış gösterirken, Çin'deki talep yavaşlaması ve Amerika kıtasındaki, özellikle de ABD ile Brezilya'daki üretim artışı bu duruma katkıda bulunuyor. Uluslararası Enerji Ajansı, önemli bir arz fazlası öngörürken, JPMorgan ve Goldman Sachs gibi yatırım bankaları, dördüncü çeyrekte petrol fiyatlarının varil başına 60 dolar veya altına inebileceğini tahmin ediyor. Brent petrol vadeli işlemleri, 2025 yılında yüzde 8.5 değer kaybetti. Bu düşüşte arzın genişlemesi ve Donald Trump'ın başlattığı ticaret savaşlarının küresel büyümeyi olumsuz etkileyeceği endişeleri etkili oluyor. Paradoksal bir şekilde, Washington'daki ABD yönetimi ise artan üretimi memnuniyetle karşılayabilir; zira daha düşük petrol fiyatları enflasyonu kontrol altında tutmaya ve ABD ekonomisini desteklemeye yardımcı olacaktır. Uzmanlar, OPEC+'ın bu hamlelerinin arkasında Kazakistan gibi kotayı aşan ülkeleri cezalandırmak ve Suudi Arabistan'ın mega projelerini finanse etmek için ek gelir sağlama gibi iç siyasi nedenlerin de olabileceğini belirtiyor.