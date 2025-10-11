İşte Opel Ekim fiyat listesi
Opel'den Ekim ayına özel 263.000 TL indirim
Opel Ekim ayı kampanyalı fiyat listesini açıkladı
Opel Corsa 1.2 100Hp Edition manuel
1.376.000 TL
Opel Corsa 1.2 100Hp Edition otomatik
1.632.000 TL
Opel Corsa 1.2 100Hp Gs otomatik
1.735.000 TL
Opel Corsa 100Kw Elektrik Gs
1.849.000 TL
Opel Frontera Hybrid Edition
1.864.000 TL
Opel Frontera Hybrid Gs
2.031.000 TL
Opel Frontera Elektrik 83Kw
1.634.000 TL
Opel Astra 1.2 130Hp Gs
Liste fiyatı : 2.148.000 TL / Kampanyalı fiyat : 1.885.000 TL
Opel Astra 115Kw Elektrik Gs
2.384.000 TL
Opel Mokka 1.2 130Hp Edition
2.002.000 TL
Opel Mokka 1.2 130Hp Gs
2.107.000 TL
Opel Grandland 136Hp Hybrid Edition
2.741.000 TL
Opel Grandland 136Hp Hybrid Gs
2.893.000 TL
Opel Grandland 157KW Elektrik Gs
3.253.000 TL