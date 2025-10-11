Yeniçağ Gazetesi
Opel'den Ekim ayına özel 263.000 TL indirim

Opel Ekim ayı kampanyalı fiyat listesini açıkladı

Opel'den Ekim ayına özel 263.000 TL indirim - Resim: 1

İşte Opel Ekim fiyat listesi

Opel'den Ekim ayına özel 263.000 TL indirim - Resim: 2

Opel Corsa 1.2 100Hp Edition manuel
1.376.000 TL

Opel Corsa 1.2 100Hp Edition otomatik
1.632.000 TL

Opel Corsa 1.2 100Hp Gs otomatik
1.735.000 TL

Opel Corsa 100Kw Elektrik Gs
1.849.000 TL

Opel'den Ekim ayına özel 263.000 TL indirim - Resim: 3

Opel Frontera Hybrid Edition
1.864.000 TL

Opel Frontera Hybrid Gs
2.031.000 TL

Opel Frontera Elektrik 83Kw
1.634.000 TL

Opel'den Ekim ayına özel 263.000 TL indirim - Resim: 4

Opel Astra 1.2 130Hp Gs
Liste fiyatı : 2.148.000 TL / Kampanyalı fiyat : 1.885.000 TL

Opel Astra 115Kw Elektrik Gs
2.384.000 TL

Opel'den Ekim ayına özel 263.000 TL indirim - Resim: 5

Opel Mokka 1.2 130Hp Edition
2.002.000 TL

Opel Mokka 1.2 130Hp Gs
2.107.000 TL

Opel'den Ekim ayına özel 263.000 TL indirim - Resim: 6

Opel Grandland 136Hp Hybrid Edition
2.741.000 TL

Opel Grandland 136Hp Hybrid Gs
2.893.000 TL

Opel Grandland 157KW Elektrik Gs
3.253.000 TL

