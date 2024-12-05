OpenAI 12 gün sürecek canlı yayın serisine başlıyor

OpenAI, her gün bir yeni ürün tanıtacağı 12 günlük etkinliğin ilkini perşembe günü gerçekleştirecek. Şirket, sürprizlerini henüz detaylandırmasa da kaynaklara göre "yeni bir akıl yürütme modeli" üzerinde çalışıyor. Bu gelişme, geçtiğimiz Eylül ayında tanıtılan ve üstün yeteneklere sahip o1 modelinin bir devamı niteliğinde olabilir. O1, karmaşık metin çözümleme ve çok aşamalı bilimsel soruları yanıtlama gibi yeteneklerle dikkat çekmişti.

O1 modeli, güçlendirme öğrenimiyle geliştirilen ve işlem gücü arttıkça sürekli iyileşen bir yapı sunuyor. Yeni tanıtılacak modelin, daha yüksek işlem kapasitesiyle eğitilmiş bir versiyon ya da maliyet verimliliğine odaklanan bir varyant olması mümkün. Hâlihazırda OpenAI, o1-preview ve o1-mini adında iki sürüm sunarken, bu ikisi arasında konumlanabilecek yeni bir model de bekleniyor.

SORA: VİDEOLARI ŞEKİLLENDİREN YENİ TEKNOLOJİ

Etkinlikte tanıtılması beklenen bir diğer yenilik, Sora adlı video üretim modeli. İlk olarak Şubat ayında duyurulan bu model, doğal dil komutlarıyla bir dakikalık videolar oluşturabiliyor, hatta mevcut videoları ileri ve geri yönde genişletebiliyor.

Sora, video ve açıklayıcı metinlerden oluşan özel bir veri kümesiyle eğitildi. Açıklamalar, OpenAI tarafından geliştirilen başka bir yapay zeka modeliyle otomatik olarak oluşturuldu. Bu yenilikçi yaklaşım, hem modelin eğitim maliyetini düşürdü hem de çıktı kalitesini artırdı. Ayrıca, Sora’nın eğitim verileri, matematiksel bir yapı olan "gizli uzayda" sıkıştırılarak daha etkili bir eğitim süreci sağlandı.

AÇIKLAMA VE BEKLENTİLER

OpenAI, Sora’nın yanı sıra daha gelişmiş sürümleri de piyasaya sürmeyi planlıyor. Şirketin eski CTO’su Mira Murati, Mart ayında yaptığı bir açıklamada, bu modelin yıl sonuna kadar tanıtılacağını duyurmuştu. Tanıtılacak versiyonun, Şubat ayında açıklanan prototipe kıyasla daha gelişmiş özellikler sunması bekleniyor.

OpenAI'nin bu etkinlik serisi, yapay zekâ dünyasında yeni bir dönemin kapısını aralayabilir. Kullanıcılar, özellikle Sora gibi yeniliklerin günlük yaşamda yaratabileceği etkileri heyecanla bekliyor.