OpenAI, ChatGPT'nin arama özelliklerini güncelledi

OpenAI, geçtiğimiz Ekim 2024'te resmi olarak piyasaya sürdüğü ve aylar önce sadece davetliler için bir önizleme web sitesi olarak hizmet veren SearchGPT'den sonra, ChatGPT'nin web arama deneyimini üç büyük güncelleme ile genişletti. Bu güncellemeler, "OpenAI'nin 12 Günü" adlı tatil temalı duyuru serisinin sekizinci gününde, şirketin YouTube üzerinden yaptığı canlı yayınla duyuruldu.

İlk olarak, ChatGPT Search artık tüm kullanıcılar için, hatta ücretsiz kullanıcılar için bile dünya çapında erişilebilir hale geldi. Kullanıcılar, bir hesap oluşturduktan sonra "compose" çubuğunun altındaki küçük dünya simgesine tıklayarak, yanıtlarında web'den canlı bilgi alabilirler. Bu özellik önceden yalnızca ChatGPT Plus ve üstü (Pro, Edu, Team, Enterprise) planlarının ödeyen abonelerine sunuluyordu.

İkinci güncelleme, ChatGPT'nin arama sonuçları deneyimini iyileştirdi. Artık, chatbot tarafından üretilen metin tabanlı cevaplardan önce, Netflix gibi web sitelerine veya seyahat rezervasyon sitelerine önemli bağlantılar gösteriliyor. Bu, kullanıcıların doğrudan ilgilendikleri sitelere yönlendirilmesini sağlar ve arama deneyimini daha akıcı hale getirdi.

Belki de en etkileyici ve büyük güncelleme, Gelişmiş Ses Modu aktif edildiğinde kullanıcıların sesli sorgularla arama yapabilmesidir. Bu mod, "compose" çubuğunun altındaki, paralel dikey çizgilere benzeyen ses dalgası düğmesine basılarak etkinleştirilebilir. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, seyahat yerleri, en son hava durumu tahminleri ve hatta aktivite önerileri gibi güncel bilgileri sesli olarak sorabilirler. ChatGPT'nin Sesli Asistanı, kullanıcının seçtiği 10 ön ayarlı ses stilinden biriyle yanıt verecektir. Ancak, cinsel içerikli sorgular için bu işlevsellik sunulmamakta.

Üçüncü güncelleme, ChatGPT'nin mobil uygulamalarının iOS ve Android cihazlarında ilgili platform haritaları ile entegre olmasını sağlar. Örneğin, yakındaki restoranları aradığınızda, cihazınızdaki sistem harita uygulaması (Apple Maps veya Google Maps) sonuçları göstermek için kullanılır. Bu, kullanıcıların mobil cihazlarında daha entegre bir deneyim yaşamasını sağlıyor.

Güncellemeler, özellikle hareket halindeki ChatGPT kullanıcılarına büyük kolaylık sağlayacak gibi görünüyor. Ayrıca, OpenAI'nin sunucuları, 12 Günlerinin dokuzuncu gününde, OpenAI'nin platformu ve uygulama programlama arayüzleri (API'ler) üzerine inşa eden üçüncü taraf geliştiriciler için yeni haberler paylaşacakları belirttildi.