OpenAI dünyanın en büyük veri merkezini kuruyor

OpenAI, Abu Dabi merkezli teknoloji şirketi G42 ile birlikte 5 gigawatt kapasiteye sahip dev bir veri merkezi kurmaya hazırlanıyor. Bloomberg’in haberine göre bu tesis, yaklaşık 26 kilometrekarelik bir alanı kapsayacak ve beş nükleer reaktöre eşdeğer enerji tüketecek. Bu büyüklükte bir yapay zekâ altyapısı, OpenAI'nin bugüne kadar duyurduğu hiçbir projeyle kıyaslanamayacak ölçüde.

Proje, Ocak 2025’te duyurulan ve OpenAI, SoftBank ile Oracle tarafından yürütülen küresel Stargate girişiminin bir parçası. Stargate’in ilk aşaması şu anda ABD’nin Texas eyaletinde, Abilene kentinde inşa ediliyor ve 1.2 gigawatt kapasiteye ulaşması bekleniyor. Abu Dabi’deki bu yeni tesis ise bu kapasitenin dört katından fazla enerji sağlayacak.

OpenAI ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkiler 2023 yılında G42 ile imzalanan ortaklıkla başlamıştı. Aynı yıl Abu Dabi’de konuşan OpenAI CEO’su Sam Altman, ülkenin yapay zekâ vizyonunu “herkes bu alana yönelmeden önce harekete geçtiler” sözleriyle övmüştü.

Ancak G42’nin Huawei ve Beijing Genomics Institute gibi Çin merkezli kara listedeki şirketlerle olan bağları, ABD’li yetkililerin güvenlik endişelerini artırmıştı. Bu baskılar sonucunda G42 CEO’su 2024 başında Bloomberg’e, Çin yatırımlarından tamamen çekildiklerini açıkladı.

Microsoft’un G42’ye 1.5 milyar dolarlık yatırım yapması ve şirket başkanı Brad Smith’in yönetim kuruluna katılması, projeye olan Amerikan desteğini güçlendirdi.