OpenAI eski çalışanı evinde ölü bulundu

Balaji'nin cenazesi, 26 Kasım'da San Francisco'daki Buchanan Caddesi'ndeki dairesinde bulundu. San Francisco Polis Departmanı, Balaji'nin ölümünün intihar olarak belirlendiğini açıkladı. İlk incelemede herhangi bir kötü niyetli hareket izine rastlanmadığı belirtildi. Balaji'nin ölümüne dair herhangi bir ek yorum yapılmazken, ailesine bildirimde bulunulduğu ifade edildi.

Suchir Balaji, OpenAI'de yaklaşık dört yıl çalıştıktan sonra, teknolojinin toplum için daha fazla zarar vereceği kanaatine vararak şirkete veda etmişti. Balaji, OpenAI’nin telif hakkı verilerini kullanma biçimi ve bu uygulamaların internet üzerinde olumsuz etkiler yaratması konusunda endişeliydi. Balaji, The New York Times'a verdiği röportajda, "Generatif AI ürünlerinin çoğu için adil kullanım savunmasının oldukça implausible olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu ürünler, eğitildikleri verilerle rekabet eden ikame ürünler yaratabiliyor," demişti.

OpenAI, Balaji'nin ölümünün ardından yaptığı açıklamada, "Bu üzücü haberi büyük bir üzüntüyle öğrendik ve kalbimiz, Suchir'in yakınlarıyla birlikte" ifadelerini kullandı.

Balaji'nin ölümünden bir gün önce, 25 Kasım'da, Balaji’nin OpenAI’ye karşı açılan bir telif hakkı davasında adı geçiyordu. Bu dava, OpenAI’nin telif hakkı ihlalleriyle ilgili endişeleri dile getiren bir grup eski çalışan arasında yer alıyordu. Balaji'nin son zamanlarda dile getirdiği telif hakkı endişeleri üzerine, OpenAI, davayı çözmek için bazı dosyaları gözden geçirme kararı almıştı.

Balaji, OpenAI’ye katılmadan önce Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley’de bilgisayar bilimleri okumuş ve burada OpenAI ile Scale AI şirketlerinde staj yapmıştı. OpenAI'deki ilk günlerinde WebGPT üzerinde çalışmış, sonrasında GPT-4 ve ChatGPT'nin geliştirilmesinde görev almıştı.

AI topluluğunun Balaji'yi kaybetmesinin ardından, eski meslektaşları sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajları paylaştı. Bu olay, OpenAI'nin veri kullanımı ve güvenlik kültürü üzerine yeni tartışmalar başlatırken, şirketin telif hakkı yasalarıyla ilgili karşılaştığı davaların sayısı artıyor.