OpenAI genişlemeye devam ediyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
OpenAI genişlemeye devam ediyor

OpenAI, dikkat çekici bir satın alma hamlesi yaparak Chat.com'u bünyesine kattı. Satış miktarı açıklanmazken, anlaşmanın hisse bazlı gerçekleştiği bildirildi.

OpenAI, AI alanındaki etkisini genişletmeye devam ediyor. Şirket, köklü bir alan adı olan Chat.com’u satın aldı ve bu alan artık OpenAI’nin sohbet botu ChatGPT'ye yönlendiriliyor. Chat.com'un, eylül 1996'dan beri aktif olan ve geçen yıl HubSpot kurucu ortağı Dharmesh Shah tarafından 15.5 milyon dolara satın alınarak rekor kıran bir domain olduğu biliniyor.

Shah, bu yılın mart ayında Chat.com'u gizli bir alıcıya sattığını duyurmuştu. Satışın detayları tam olarak paylaşılmasa da, Shah'ın dün sosyal medya platformu X üzerinden OpenAI'nin bu alıcı olduğunu ve satışın OpenAI hisseleri karşılığında gerçekleştiğini doğrulaması dikkat çekti.

Satın alma sonrası Chat.com'da herhangi bir marka değişikliği gözlenmezken, OpenAI'nin bu hamlesi sektörde ses getirdi.

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