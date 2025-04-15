OpenAI, GPT-4.5 önizleme sürümünü kaldırma kararı aldı

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OpenAI, GPT-4.5 önizleme sürümünü kaldırma kararı aldı

OpenAI, daha önce tanıttığı GPT-4.5 önizleme sürümünün API'den kaldırılacağını duyurdu.

14 Temmuz 2025 itibarıyla erişime kapatılacak olan modelin yerine, kullanıcıların daha yüksek performanslı ve ekonomik alternatiflere yönlendirilmesi planlanıyor.

YENİ MODEL ÖNERİSİ
Şirket, GPT-4.5 önizlemesinin kullanımdan kaldırılmasıyla birlikte, kullanıcılarına en son amiral gemisi model olan GPT-4.1'i denemelerini tavsiye etti. Yapılan açıklamada, GPT-4.1'in birçok kıyaslamada daha iyi performans gösterdiği, aynı zamanda daha hızlı ve uygun maliyetli olduğu vurgulandı.

GEÇİŞ SÜRECİ
OpenAI ekibi, kullanıcıların yeni modele geçiş yapması için süre tanırken, GPT-4.5 önizlemesinin kullanımının 14 Temmuz 2025'te sona ereceğini tekrar hatırlattı. Kullanıcıların bu tarihten önce alternatif modellere geçiş yapmaları önerildi.

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