OpenAI, GPT-4.5 önizleme sürümünü kaldırma kararı aldı

14 Temmuz 2025 itibarıyla erişime kapatılacak olan modelin yerine, kullanıcıların daha yüksek performanslı ve ekonomik alternatiflere yönlendirilmesi planlanıyor.

YENİ MODEL ÖNERİSİ

Şirket, GPT-4.5 önizlemesinin kullanımdan kaldırılmasıyla birlikte, kullanıcılarına en son amiral gemisi model olan GPT-4.1'i denemelerini tavsiye etti. Yapılan açıklamada, GPT-4.1'in birçok kıyaslamada daha iyi performans gösterdiği, aynı zamanda daha hızlı ve uygun maliyetli olduğu vurgulandı.

GEÇİŞ SÜRECİ

OpenAI ekibi, kullanıcıların yeni modele geçiş yapması için süre tanırken, GPT-4.5 önizlemesinin kullanımının 14 Temmuz 2025'te sona ereceğini tekrar hatırlattı. Kullanıcıların bu tarihten önce alternatif modellere geçiş yapmaları önerildi.