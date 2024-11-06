OpenAI, yapay zekayı fiziksel dünyaya taşımayı amaçlıyor

OpenAI, yapay zekayı fiziksel dünyaya taşıma hedefi doğrultusunda önemli bir adım daha attı. Oculus VR’nin eski donanım başkanı Caitlin Kalinowski, şirketin robotik ve tüketici donanımı alanında liderlik görevini üstlendiğini duyurdu. Kalinowski, bu yeni rolünde yapay zekanın insan hayatına somut katkılar sağlayacak şekilde kullanılmasını amaçlıyor. LinkedIn’de yaptığı açıklamada, “OpenAI ve ChatGPT, insanların bilgiye erişim ve etkileşim şekillerini değiştirdi ve dünya genelinde önemli faydalar sağladı,” ifadesini kullandı.

Kalinowski, OpenAI’nin tüketici donanımı alanında başarısız projelere benzememesi için özellikle robotik alanına odaklanacaklarını vurguladı. Bu görev kapsamında, yapay zekayı fiziksel dünyada kullanılabilir hale getirme amacında olduklarını belirtti.

Öte yandan, OpenAI’nin eski Apple Baş Tasarım Sorumlusu Jony Ive ile ortak bir yapay zeka donanımı projesi üzerinde çalıştığı bildirildi. New York Times’ın haberine göre, bu ortaklığın amacı, yapay zekanın yeteneklerinden faydalanarak geleneksel yazılımlardan daha fazlasını sunabilecek yeni bir cihaz geliştirmek. Ancak proje hakkındaki detaylar henüz netleşmedi.

Ayrıca OpenAI, AMD ve Nvidia ile ortaklık kurarak kendi tasarladığı yapay zeka çiplerini üretmek üzere Broadcom ile de işbirliği yapacağını duyurdu. OpenAI CEO’su Sam Altman’ın geçtiğimiz yaz yaptığı 7 trilyon dolarlık fabrika kurma planıysa TSMC tarafından ciddiye alınmamıştı.