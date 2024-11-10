OpenAI, yeni stratejiler geliştiriyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
OpenAI, yeni stratejiler geliştiriyor

OpenAI, yapay zekâ gelişiminin yavaşlamasıyla başa çıkmak için yeni stratejiler geliştiriyor.

OpenAI’nin yeni nesil modeli Orion, önceki sürümler kadar büyük bir gelişim göstermiyor. The Information’a göre, Orion modelini test eden çalışanlar, performansın mevcut modelleri geride bırakmasına rağmen, GPT-3’ten GPT-4’e yapılan geçiş kadar büyük bir iyileşme gözlemlemediler. Bu da, gelişim hızının yavaşladığını gösteriyor. Özellikle, bazı alanlarda, örneğin kodlama, Orion'un önceki modellerden daha iyi olmadığı belirtiliyor.

OpenAI söz konusu durumun üstesinden gelmek adına yeni stratejiler geliştirmek üzere bir “temeller takımı” kurdu. Bu stratejiler arasında, yapay zekâ modelleri tarafından üretilen sentetik verilerle Orion’un eğitilmesi ve eğitim sonrası süreçte daha fazla iyileştirme yapılması yer alıyor.

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